CRNOGORCI JOŠ BIRAJU DIREKTORA POLICIJE: Sednica Vlade nastavljena posle tri prekida, rok za odluku do ponoći

Sednica Vlade Crne Gore sa jedinom tačkom dnevnog reda - izbor vršioca dužnosti direktora Uprave policije je nastavljena.

Prethodno, sednica je tri puta prekidana.

Vlada mora do ponoći doneti odluku o nasledniku razrešenog direktora policije Zorana Brđanina kome tada prestaje mandat. Moguće je i da Vlada svoju odluku stavi van snage ili produži rok do kojeg će on obavljati tu dužnost.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović uputio je pismo premijeru Milojku Spajiću, kojim ga upozorava na posledice ukoliko se ne izabere kandidat Lazar Šćepanović kojeg je predložio za vršioca dužnosti direktora Uprave policije.

Vlada je pre poslednjeg prekida sednice donela zaključak kojim se od Šaranovića traži da dostavi informaciju sa biografijama svih prijavljenih na javni poziv za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, kao i ocenu da li ispunjavaju uslove za tu poziciju.

Sagovornici tvrde da još nema dogovora između ministara iz reda Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata sa druge strane.

Iz partije premijera Milojka Spajića, prema nezvaničnim informacijama, opet insistiraju da se skine oznaka tajnosti sa izvjštaja ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića o sprovođenju javnog poziva za izbor kandidata za v. d. šefa policije, zbog čega je bila proglašena i prva pauza na sednici.

