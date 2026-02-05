Slušaj vest

Da ljubav i poštovanje prema psima zaista mogu biti veliki i da diraju pravo u srce, pokazalo se još jednom a poslednji primer stiže iz Pljevalja sa severa Crne Gore.

Uginuo je pas Lazo – omiljeni pas vih građana, simbol opštine i njen nezamenljiv deo, što je probudilo tugu kod svih žitelja koji se opraštaju od voljenog Laza.

- To je pas kog su davno, pre više od nekih 15 godina pronašla deca u komšiluku, tada je bio štene. Svi su ga i tada mazili, pazili i to je bio najbolji pas na svetu. Svi su ga mnogo voleli, kažu za RINU Pljevljaci.

Pljevaljski ljubimac pas Lazo Foto: RINA

Nakon što je malo porastao, pas Lazo je iz naselja sam otišao u centar opštine i tu je uz puno ljubavi i pažnje živeo sve ove godine.

- Tu su ga svi hranili, mazili, ulazio je u lokale i tu boravio. Bio je okružen iskrenom ljubavlju svih građana. On im je uzvrćao na najlepši način. To je pas koji nikada nikoga nije napao, ali je zato znao da odbrani ljude. Jednom su jednu ženu napali psi lutalice, a on je skočio, lajao i uspeo da je odbrani. Duša od psa, dodaju sagovornici.

Posebnu ljubav prema Lazu osećali su i oni koji su otišli iz Pljevalja u veće gradove, a on ih je uvek dočekivao kad bi se vratili kući „kod svojih“.

Od omiljenog gradskog psa opraštaju se mnogi i na društvenim mrežama:

- Nema više Laza – omiljenog psa i hroničara svih dešavanja u najsjevernijem crnogorskom gradu.

- Otišao je Lazo, Laki! Otišao je simbol grada, čaršije… Pas koji nikad nikoga nije napao, nikome nije smetao, i kojeg smo svi voljeli”, samo su neke od objava.

Pas Lazo uginuo je od starosti, ali će zauvek ostati u srcima onih koji su ga voleli.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteBeograd"BELA JE IMALA DOM, DECU KOJU JE VOLELA SVIM SRCEM, A ONDA JE ZAVRŠILA NA ULICI" I nije jedina, ove male duše traže ljubav i dom, neki su prave mrvice (FOTO)
Screenshot 2026-02-04 090440.jpg
DruštvoNEVENA UPLAKANA OBJAVILA FOTKU I SVOJOM PRIČOM RASTUŽILA REGION: "12 godina je bio deo naše porodice, a onda..."
Nevena Gajić i pas Žuća
BeogradKOMŠIJE IZ NASELJA DUDOVI BRINU O 4 ŠTENETA SA ULICE: Napravili im kućicu, svi ih hrane, ali kažu: Bilo bi lepo da h neko udomi (VIDEO)
Screenshot 2026-02-02 135541.jpg
BeogradSKANDAL USRED BEOGRADA KOJI JE ZGROZIO SVET! Žena iz Beča izbacila psa iz automobila i OSTAVILA ga na pustom putu: Reakcija ljubimca SLAMA srca! (VIDEO)
collage.jpg
SrbijaSIMPATIČNI SNIMAK IZ KRAGUJEVCA TOPI SRCA: Deka i njegov pas, dva verna druga koja se nikad ne razdvajaju, svuda idu zajedno! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-26 114935.png