Slušaj vest

Da ljubav i poštovanje prema psima zaista mogu biti veliki i da diraju pravo u srce, pokazalo se još jednom a poslednji primer stiže iz Pljevalja sa severa Crne Gore.

Uginuo je pas Lazo – omiljeni pas vih građana, simbol opštine i njen nezamenljiv deo, što je probudilo tugu kod svih žitelja koji se opraštaju od voljenog Laza.

- To je pas kog su davno, pre više od nekih 15 godina pronašla deca u komšiluku, tada je bio štene. Svi su ga i tada mazili, pazili i to je bio najbolji pas na svetu. Svi su ga mnogo voleli, kažu za RINU Pljevljaci.

1/4 Vidi galeriju Pljevaljski ljubimac pas Lazo Foto: RINA

Nakon što je malo porastao, pas Lazo je iz naselja sam otišao u centar opštine i tu je uz puno ljubavi i pažnje živeo sve ove godine.

- Tu su ga svi hranili, mazili, ulazio je u lokale i tu boravio. Bio je okružen iskrenom ljubavlju svih građana. On im je uzvrćao na najlepši način. To je pas koji nikada nikoga nije napao, ali je zato znao da odbrani ljude. Jednom su jednu ženu napali psi lutalice, a on je skočio, lajao i uspeo da je odbrani. Duša od psa, dodaju sagovornici.

Posebnu ljubav prema Lazu osećali su i oni koji su otišli iz Pljevalja u veće gradove, a on ih je uvek dočekivao kad bi se vratili kući „kod svojih“.

Od omiljenog gradskog psa opraštaju se mnogi i na društvenim mrežama:

- Nema više Laza – omiljenog psa i hroničara svih dešavanja u najsjevernijem crnogorskom gradu.

- Otišao je Lazo, Laki! Otišao je simbol grada, čaršije… Pas koji nikad nikoga nije napao, nikome nije smetao, i kojeg smo svi voljeli”, samo su neke od objava.

Pas Lazo uginuo je od starosti, ali će zauvek ostati u srcima onih koji su ga voleli.