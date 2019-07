ISPOVEST DADILJE OPTUŽENE ZA ZLOSTAVLJANJE DEČAKA (2): NEVINA SAM! Kao dete menjala staratelje, selila se iz doma u dom! Hranitelji su bili grozni ljudi, nisu nam davali hranu, išla sam u dronjcima!

Ona je završila iza rešetaka zbog sumnje da je zlostavljala dečaka, slomila mu obe rukice, pa mu na kožu gasila cigarete, a dečakova majka (24), dadiljina poznanica, zbog grubog zanemarivanja roditeljskih dužnosti koje je rezultiralo teškim telesnim povredama deteta. Obe poriču krivicu.

Dadilja je prošle godine kao 19-godišnjakinja ispričala kako se rodila u siromašnoj porodici uz još šestoro dece, a dvoje starijih je već bilo u domu.

foto: Printscreen 24sata.hr

Nju i dve starije sestre centar je tad smestio u hraniteljsku porodicu, a jedna sestra rodila se sa intelektualnim poteškoćama, piše 24sata.hr.

"Hranitelji kod kojih su nas smestili bili su grozni ljudi. Nisu nam davali hranu nego su starije sestre krale od njih. Išle smo u dronjcima i spavale na prljavim dušecima", pričala je.

Kad je imala pet i po godina, socijalna služba našla je par koji je pristao da usvoji sve tri sestre.

"Ti su ljudi moji pravi mama i tata. Oni su me naučili šta je to ljubav i porodica i do groba ću im biti zahvalna na tome. Pružili su mi nezaboravnih devet godina, u kojima sam imala dom, svoju sobu, porodicu", govorila je.

foto: Profimedia

Međutim, lošija vremena krenula su kad je jedna od sestara, kako je rekla dadilja, lažno optužila njihovog oca za seksualno zlostavljanje. Porodica se raspala... Tada je imala 14 godina.

"Tata me jedne večeri dočekao na vratima držeći kesu s mojim stvarima i rekao mi da sad mogu da odem kod komšinice, jer me oni više ne žele pod svojim krovom", kazala je devojka.

Nakon novih negativnih iskustava sa hraniteljima, počela je da pije i završila je na dečjoj psihijatriji u Kukuljevićevoj u Zagrebu, pa u Puli, gde, kaže, uglavnom smeštaju decu koja su sudski slučajevi.

foto: Printscreen 24sata.hr

"Počela sam da kradem po radnjama da se uklopim. Svaki nedozvoljeni izlazak tretirao se kao bekstvo. U međuvremenu sam završila kurs za pomoćnu kuvaricu. Hranitelji su bili apsolutno nepristupačni. Niko od nas tamo nije za njih bio osoba sa osećanjima. Niko me nikad nije pitao zašto se ponašam tako kako sam se ponašala", rekla je devojka, koja je do punolestva boravila je u domu u Bedekovčini, a onda je upoznala dečka i zaljubila se.

Tvrdila je da je zadovoljna jer konačno živi svoj život onako kako želi, da nema problema sa zakonom, ne pije, ne drogira se.

Kurir.rs/24sata.hr/Večernji list

Foto: Printscreen/24sata.hr

