HRVATICA IZ NEMAČKE DOŽIVELA PAKAO NA PRIMORJU: Sve je bilo super do incidenta na plaži u Tučepima, sada je otkrila da nije jedina doživela poniženje!

Ipak, letovanju na plavom Jadranu u društvu porodice teško je odoleti.

Kad je, kaže, pre nekoliko mjeseci tražila turistički smeštaj na Makarskoj rivijeri, jedina dva uslova su joj bila: blizina plaže i hladovina, piše Slobodna Dalmacija.

"Ništa me drugo nije zanimalo. Na put sam išla s majkom, suprugom i bebom od godinu i po dana tako da me zaista ništa više od plaže s prirodnom hladovinom nije zanimalo. Gospođa iz Tučepa kod koje smo unajmili apartman nam je ponudila smeštaj baš u blizini takve plaže. Nažalost, naše letovanje ćemo prekinuti ranije nego smo to planirali i to zato što sam jutros grubo verbalno napadnuta od strane iznajmljivača ležaljki na plaži. Više se jednostavno ne osećam bezbedno u ovom inače predivnom mestu", kaže ona.



Svoju je frustraciju podijelila i na društvenim mrežama pa se suočila s činjenicom da puno kupača na Jadranu trpe iste ovakve neprijatnosti, ali su se već navikli na njih. Ona, međutim, ne pristaje na ćutanje i želi javno progovoriti o uzurpaciji pomorskog dobra. Što je zapravo tako naljutilo da je odlučila da spakuje kofere i prekine letovanje?

"Danas sam u Tučepima bila napadnuta od strane iznajmljivača ležaljki, svašta mi je čovjek izgovorio samo zato što sam ga upozorila da nema pravo celu hladovinu zauzeti svojim ležaljkama. Dakle, dođem na plažu s bebom u sedam ujutro i nemam gde da stavim peškir jer je sve zauzeo, a nigde kupača na plaži".

"Prethodna dva dana sam mu plaćala ležaljke, po 50 kuna (7 evra) za svaku,

ali onda sam proučila zakone i ustanovila da nema pravo na taj način da svojata plažu. Kad sam mu to dala na znanje, rekao mi je da je on hrvatski državljanin i da ima koncesiju i da on to sme. Poručio mi je da, ako mi ne odgovara, idem iz Tučepa i da je bolje da se nikad više ne vidimo", sva uzrujana prepričava gošća iz Varaždina.

Ni tu, tvrdi, iznajmljivač nije stao s uvredama, nego joj je bahato ponudio 50 kuna za kafu govoreći joj da je sirotinja i da više ne dolazi na njegovo more?!

"Nikad više neću doći u Tučepe! Stvarno mi je žao, jer je mesto lepo, restorani uopšte nisu preskupi, ali zbog ovakvih bezobraznih ljudi, meštani će izgubiti goste. Baš smo računali kako bi četveročlana porodica, koja je tamo na letovanju desetak dana, za najam ležaljki na plaži trebala plaćati više nego za smeštaj, ali čak i nije stvar u novcu nego u principu", ističe sagovornica Slobodne Dalmacije.

