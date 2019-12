ANDREJ PLENKOVIĆ U SPLITU VELIČAO FRANJU TUĐMANA: On je bio vizionar i državnik!

"Bio je vizionar, državnik i čovek koji je u najzamršenijim istorijskim okolnostima pronašao snage i prepoznao veliki prelomni trenutak na evropskom kontinentu da realizuje ideju slobodne i samostalne hrvatske države", rekao je Plenković, prenosi Hina.

Plenković je položio venac na Tuđmanov spomenik u Splitu.

Kako tvrdi aktuelni predsednik HDZ-a, Tuđman je poznavao istoriju i politiku, ali imao i veliku podršku hrvatskog naroda na referendumu.

"On je sve to postigao i uz veliku žrtvu hrvatskih branitelja koji su ostvarili hrvatsku slobodu i samostalnost", kaže Plenković i dodaje da to obavezuje da "gradimo Hrvatsku koja je deo moderne Evrope".

