ADVOKAT IZ OSIJEKA JE HEROJ! IZVUKAO IZ DRAVE MLADIĆA KOJI SE UTAPAO: Navodno pao sa mosta, na leđima imao ranac pun knjiga VIDEO

Cela drama odvijala se stotinjak metara nizvodno od Veslačkog kluba "Iktus" u Osijeku. Iako je posao obavio poput profesionalnog spasioca, ispostavilo se da se zapravo radi o hrabrom Osječaninu kojem je posao nešto sasvim drugo, piše Glas Slavonije.

"Supruga, deca i ja vozili smo se biciklima i već na vrhu mosta videli smo neku gužvu i dosta ljudi, a čuo sam i kako je neko rekao da treba pozvati policiju. Mi smo nastavili da se vozimo biciklima, ali kada smo došli na obalu primetio sam kako mnogo ljudi gleda u Dravu i video samo nečiju glavu na površini vode.

Tada sam čuo i kako ta osoba zapomaže i zove pomoć. Biciklom sam prišao i počeo da trčim prema vodi. Usput sam se skidao. Došavši do obale, sa kamena sam skočio na glavu i plivao prema mladiću. Kada sam došao na oko metar od njega, rekao sam mu da se okrene od mene da bih mogao da ga uhvatim.

Srećom, nije se "bacakao", nego je bio poprilično miran i poslušao me je, pa sam ga zgrabio desnom rukom i privukao na prsa da mu glava bude iznad vode, i tako sam s njim plivao nazad. Izašli smo oko 100 metara niže od "Iktusa". Problem je bilo što je bio potpuno odeven, imao je patike i držao je ranac pun knjiga, što ga je vuklo prema dnu. Srećom, uspeo je da se održa na površini, ali je bilo pitanje do kada će mu to uspevati", ispričao je Darko Mundveil, koji ni trenutka nije razmišljao kada je shvatio da nekome treba pomoć u Dravi, nego je odmah pohitao prema nesrećnom mladiću.

"Kada sam ga dovukao do obale, prihvatili su ga ljudi koji su tu stajali, a ja sam na trenutak kleknuo da bih došao sebi, jer sam ostao bez vazduha", dodaje hrabri Osječanin.

Mladić je bio u dobi od 20-ak godina, a prolaznici su rekli kako je navodno pao sa pešačkog mosta, piše Glas Slavonije.

