KORONA U HRVATSKOJ: Stigao novi soj, oboren rekord u broju novozaraženih, nove mere stupaju na snagu sutra, a neke od 15. novembra

Nacionalni stožer civilne zaštite najavio je u četvrtak, kada je u Hrvatskoj oboren novi rekord od 6932 novozaraženih, da se od 15. novembra širi upotreba c+kovid potvrda koje će biti obavezne za korisnike i zaposlene u javnim i državnim službama, a od sutra se dodatno ograničavaju okupljanja.

- Za sprečavanje širenja zaraze potrebno je delovati u tri smera: postići što veću procepljenost, ograničiti okupljanja, postići što veću bezbednost prilikom obavljanja poslovanja koja se neće ograničiti, rekao je medijima načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović.

On je najavio da će se zbog toga uvesti nove epidemiološke mere - od sutra se ograničavaju okupljanja, a od 15. novembra širi upotreba kovid potvrda.

Tako će potvrda o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili negativan test od sredine novembra biti obavezni za sve zaposlene državnih i javnih službi, kao i za građane koji će se koristiti njihovim uslugama i dolaziti u njihove prostore.

Delta plus soj Zamenica direktora Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin potvrdila je da je u Hrvatskoj zabeležen prvi slučaj delta plus soja korona virusa. "Danas je u Čakovcu zabeležen prvi slučaj delta plus soja. Znali smo da je na vratima. Iz iskustva sa delta i alfa sojem videće se koliko je opasan. Ono što se za sada zna jeste da je nešto zarazniji od delta soja", rekla je ona juče za HRT, prenosi Index. "Upravo je manji udeo vakcinisanih ljudi pogodan za širenje tih novih sojeva", dodala je i potvrdila da će se o novim epidemiološkim merama saznati danas na sednici Nacionalnog kriznog štaba.

Iz Stožera su najavili da će se u još širu upotrebu kovid potvrda ići od sredine novembra, ukoliko brojke novozaraženih nastave da rastu, a tada će se uvesti u ugostiteljske objekte, odnosno kafiće, restorane, teretane, rekreacione i fitnes centre u zatvorenom.

Božinović je najavio da će testiranje moći da se obavlja samo u registrovanim ustanovama, a da će za početak, trošak testiranja snositi poslodavac na zahtev zaposlenog.

Istaknuo je da će, ukoliko ne dođe do poboljšanja situacije, od 4. januara biti uvedene kovid potvrde koje će moći da dobiju samo one osobe koje su vakcinisane ili preležale koronu, odnosno više ih neće dobiti oni koji su se testirali.

- Taj razmak je ostavljen jer je to dovoljno vremena za sve one koji se nisu vakcinisali da se vakcinišu do početka sljedeće godine, rekao je Božinović.

Stožer je novom odlukom koja na snagu stupa sutra, u subotu 6. novembra, dodatno ograničio okupljanja u zatvorenom i na otvorenom.

Od sutra su tako zabranjena sva javna okupljanja u zatvorenim prostorima sa više od 50 osoba, osim onih na kojima učestvuju osobe koji imaju kovid potvrdu, ali od sada će biti obavezno i nošenje maski i održavanje distance.

Na javnim okupljanjima na otvorenom, mogu se organizovati događanja sa više od 100 učesnika, pod uslovom da svi imaju EU digitalnu kovid potvrdu.

Izuzetak od ovog pravila od maksimum 100 ljudi na otvorenom moguć je samo uz odobrenje HZJZ-a koji će izraditi epidemiološki okvir.

Sva okupljanja moraju da se završe do ponoći, uz izuzetak bioskopskih projekcija koje počnu do 23 sata i svadbi na kojima svi imaju kovid potvrdu. Svadbe moraju da se završe najkasnije do 2 sata posle ponoći, a biće razmotrena i dodatna vremenska ograničenja. najavio je Božinović.

Kongresi i konferencije moći će da se održavaju samo pod uslovom da svi imaju potvrdu, nose masku i održavaju distancu.

Sportski događaji mogući su uz prisustvo gledalaca u zatvorenom, samo ako svi imaju kovid potvrdu i nose maske.

Potvrde će morati da imaju i učesnici sportskih nadmetanja na otvorenom, ali maske neće biti obavezne, rekao je Božinović.

Kurir.rs/Hina