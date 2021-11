PIJANI POLJAK NAPAO POLICAJCE U SPLITU, ZA SVE KRIVI VRUĆINE I VINJAK: Tvrdi da se ne seća ničega, i pre imao probleme sa zakonom

Kako piše Slobodna Dalmacija, u evidenciji poljskog kaznenog sistema za mladog Poljaka navodi se pet osuda: dve za posedovanje droge radi konzumiranja, jedna za vožnju pod dejstvom droge, jedna za napad na policajca i jedna za pretnje. Sve to u periodu od 2013. do 2018. godine, a prošle godine je došao na odmor u Hrvatsku, gde je počinio novo krivično delo.

Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu tereti ga da je krajem jula prošle godine, u večernjim satima na području Meja, pijan pravio nered, valjao se po uličnim stepenicama i vikao. Stanari su pozvali Hitnu pomoć, ali kada je stigla medicinska ekipa Poljak je bio toliko agresivan da nisu mogli da mu priđu.

Zato su pozvali policiju da im pomogne pa su došla dva policajca i jedan pripravnik. Iako je video da su policajci jer su bili u uniformama, navodi se u optužnici, stranac se nije smirio i odbijao je da pođe sa njima. U jednom trenutku, vukući policajca, koji ga je uhvatio za podlakticu i podigao, oborio je i njega na zemlju.

Pošto je bio pijan, Poljak je potom pao preko policajca, a kada je drugi priskočio u pomoć kolegi, on je nastavio da se migolji i zamahnuo nogom i udario ga u glavu. Nakon toga, strancu su stavljene lisice na ruke i odveden je u stanicu. Policajcu koji je pao i udario glavom nije utvrđena povreda, ali je kod drugog konstatovana modrica na desnoj strani lica od udarca u nogom.

Sutradan se Poljak otreznio i dao izjavu u Prvoj policijskoj stanici.

"Ne sećam se šta se desilo sa pandurima. Znam da u normalnim situacijama ne bi bilo normalno napadati policajce i odgurnuti ih. Ako sam se poneo onako kako me terete, želeo bih da se izvinim".

"Dva prijatelja i ja smo otišli ​​u grad i popili previše. Osećao sam da nisam "kako treba" i krenuo sam prema mestu gde smo stanovali. Pokušavao sam da dođem do taksija i ne znam kako sam se našao na adresi u Mejama".

"Sećam se da mi je kasnije jedna gospođa na mobilnom pokazala prevod da moraju da me uhapse, a nije mi bilo jasno zašto. Ne sećam se hitne pomoći. Nikada mi ne bi palo na pamet da ulazim u sukob sa policijom, pogotovo ako su hteli da mi pomognu", rekao je on.

U međuvremenu se vratio u Poljsku i u martu ove godine još jednom je saslušan u Državnom tužilaštvu u Gdanjsku, gde je negirao sve što mu se stavlja na teret i nešto detaljnije opisao uzroke svog stanja.

"Krajem juna prošle godine došao sam da radim u Hrvatsku. Radio sam i boravio u Splitu, a sve se dogodilo nedelju dana posle rođendana, kada sam se sa prijateljima uputio u grad gde smo planirali da pijemo alkohol.

Prvi put sam bio u Hrvatskoj i nisam navikao na vremenske prilike gde temperature dostižu 35 stepeni Celzijusa. Popili smo vinjak i ubrzo sam se umorio i odlučio da idem kući. U jednom trenutku sam izgubio snagu i seo na stepenice zgrade. Tu sam zaspao.

Osetio sam da me neko gura, uplašio sam se i iznenada sam se probudio misleći da neko pokušava da me povredi. Možda sam tada odgurnuo tu osobu. Ne sećam se tačno šta se dogodilo, ali znam da sam oboren na zemlju. Video sam da su to policajac i policajka, koja mi je napisala na mobilnom da sam uhapšen", detaljno je ispričao.

U toku postupka svedočili su i policijski službenici i osoblje Hitne pomoći. Doktor je rekao da su pozvali policiju jer je Poljaku bila potrebna medicinska pomoć, ali je on odbio da mu priđu blizu. Policija je, između ostalog, navela da je Poljak, uznemiren i izuzetno agresivan, vikao: "F**k you, police!" (Je**š policiju!).

Policajac kojeg je bacio udario je glavom o tlo pri padu, a drugi je zadobio vidljivu povredu lica od udarca nogom, rekli su svedoci. Zbog svega navedenog, 29-godišnjak se tereti za krivično delo napad na službeno lice.

Kurir.rs