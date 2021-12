HRVATSKI DOSIJE X 24 godine od PAŠKOG INCIDENTA! Šta je policija, a šta narod video na nebu izand Velebita? NLO ili lovce MIG-21?!

Taj 13. decembar već sad daleke 1997. godine ostao je danas upamćen po jednom neobičnom incidentu oko čega ni danas u vasceloj Hrvatskoj nema saglasnosti kako među običnim narodom sa jedne strane i naučnicima sa druge strane.

Šta se to zapravo desilo tog 13. decembra 1997. i dalje nije sasvim razjašnjeno jer kao što smo naveli saglasnosti nema. Narod tvrdi da je to bio NLO, a naučnici odmahnjuju rukom i navode da su to bile budalaštine dokonog sveta i u svemu imaju naučni pogled na celu priču, koja nema veze sa NLO, a posebno ne sa nekim "svemircima". Bilo kako bilo priča i dalje živi. Doda se pokoji detalj, na primer da su NLO objekte videli i hrvatski vojni piloti u lovcima MIG-21, naravno bez dokaza. Doduše ostali smo uskraćeni šta na sve to kaže "vrhovništvo". Procureli su neki snimci, ali su više maskirali, nego što su demaskirali.

Međutim, cela priča nije trajala samo tog 13. decembra. Trajala je i narednih par dana i o tome i danas svi pričaju, pa je red da je i mi spomenemo, doduše iznećemo oba gledišta, pa ko u šta i kako veruje, nek sam proceni.

Pa da krenemo.

Mnogi hrvatski listovi navode da su o neobičnoj pojavi na nebu ostrva Pag svedočilo mnoštvo ljudi, stotitne, hiljade?! Da su videli čudnu pojavu na nebu koja je prvo primećena iznad Paga, ali ne samo tamo nego i kako navodi portal Zadarski.her i sa šireg područja dve županije Zadarske i Ličko senjske.

"Ono što je na neki način bio detalj koji je izdvojio ovaj slučaj od mnogih drugih opažanja neobičnih pojava na nebu širom sveta, bila je svojevrsna uključenost službenih vlasti u njihovo praćenje. Naime, iz audio komunikacije policijskih patrola sa paškog i podvelebtskog područja, moguće je bilo zaključiti da su i policajci na dužnosti videli isto što i brojni građani, komunicirali o tome radio-vezom pa i fotografisali neobičnu pojavu. Nekoliko godina kasnije, audio-snimak je postao dostupan javnosti pa ju je i emitovao tadašnji zadarski Radio Donat FM.

Na radio vezi

-Jel' sad dosta nisko prema.. prema zemlji doli? - pita policajac iz Dinjiške.

-A evo odavde gledajući od nas, ja ne znan dal' ima dvista metara od zemlje – odgovara mu putem radio veze kolega s Velebita.

-A onda će se spustiti u more... ako baš nije doli – opet će ovaj iz Dinjiške.

- Ide prema niže dolje... ali iza toga ja vidim jedan svjetionik blica, ne znam na kojem je to otočiću iza nje. Ali ide prema, prema zemlji – čut će se s Velebita.

-To je Vir tamo, ali upast će u more onda, sto posto – kaže policajac s pozicije Dinjiška.

-Još se vidi. Vrlo, vrlo je blizu zemlji i žarko crvene boje, maksimalno žarko crvene boje. Što je bliže zemlji to je više crvenila – uključuje se policijski punkt na Paškom mostu.

-Dobro, dobro, samo pazite da vas ne otmu – pomalo u šali komentira pojavu na paškom nebu policijska patrola na osiguranju Paškog festivala koji se održavao baš te večeri.

-Ni čut! Ne možemo ga mi odavde primijetiti više. Iza brda je mako. Ne možemo ga vidit. Brdo se ispriječilo – odgovaraju policajci s punkta na Paškom mostu.

-Skroz se smanjivalo, da bi bilo žarko, žarko crvena mala kuglica i sad je izgleda pala u more jer se više ne vidi – dojavljivali su policajci s Velebita.

-Ja mislm da je sto posto pala u našim teritorijalnim vodama, sto posto, jer ovo je izgledalo do kraja blizu – odgovorili su odmah s Paškog mosta.

-Ma pala je između nas i Vira, sto posto tu, u stvari tamo bliže Povljane – govorila je policijska ophodnja s pozicije Dinjiške.

-Nije, nije, iza Vira je, sto posto iza, jer mi vidimo odavde više, kompletan Vir, to je još iza njega – tvrdili su policijski djelatnici s pozicije Velebita.

Neke čudne pojave

-Pratimo neke čudne pojave – čuje se policijska patrola s pozicije Dinjiška.

-Jesi ga sliko? – pita policajac s pozicije Velebita.

-Je, je, dva snimka sam bacio i to je... bili su zadnji u filmu. Ali sad nisam ponija drugi... bio bih snimao cijelo vrjeme dok se mijenja boja, al' nisam uspio – dobiva odgovor iz Dinjiške.

-Aj gledaj malo, 10-ak minuta pa ćeš vidjeti... koliko aviona ima; koliko kruže, ima čitava eskadrila – čuje se u eteru s policijskog punkta na Paškom mostu.

-Zbog toga, je li? – pita policijska ophodnja s pozicije Dinjiške.

-Ja ne znam zbog čega, ali zbog nečega je. Ima čitava eskadrila. Vidio sam 5-6 aviona sigurno – odgovorit će punkt na Paškom mostu.

Policijska komunikacija se nastavila još neko vrijeme da bi na kraju završila na slijedeći način:

-Nemojte više o tome preko veze.. To se najvjerojatnije radi o vojnoj vježbi... prekinite više o tome razgovor – bili su jasni iz operative Policijske postaje Pag.

-Dobro – kratko su odgovorili policajci s osiguranja Paškog festivala.

Ove transkripte uporabili su kasnije Giulliano Marinković i Boris Gnjidić u snimanju dokumentarnog filma „Hrvatski dosje X – Paški NLO incident“, kao i književnik Tomislav Marijan Bilosnić u svojoj knjizi „Odisej sa zadarskih otoka“. Neko vrijeme se o ovome svemu još govorilo i raspravljalo. Astroantropološko društvo Zadar je pozivalo očevidce da se jave i pri tom se ustanovilo da je bilo viđenja sve od ceste Gračac – Obrovac, a javilo se i nešto očevidaca iz samoga grada Zadra. Fenomen je definitivno trajao duže od samo jedne večeri.", piše portal Zadarski list.hr

Vojna vežba ili astronomska pojava?!

Iako je cela priča dobila obrise misterije i "Hrvatskog dosijea X" javnost i dalje zastupa stav da je to bio NLO. Policija naravno ćuti i verovatno je ostala pri stavu da je u pitanju bila vojna vežba lovačkih aviona MiG-21 iznad mora. Vojska ne progovara naravno, a naučnici su dali svoje objašnjenje:

Prva reakcija astronoma iz zvezdarnice u Višnjanu bila je da se radilo o fenomenu Venere koji je uobičajen u to doba godine. Ali kako su brojni očevidci ustrajavali na tvrdnjama da se svetlo pomeralo levo-desno i gore-dole, brzim, nepravilnim pokretima i da stoga ne može nikako biti reč o nekoj planeti koja se kreće u pravilnoj orbiti, iz Zvezdarnice su ponudili novo pojašnjenje da je bilo reč o kristalićima u atmosferi kroz koje se prelamalo svetlo.

Iz Hidro-meteorološkog zavoda su tad ponudili takođe ubičajeno pojašnjenje u ovim slučajevima – da bi se moglo raditi o meteorološkom balonu. Novinari su tad ustrajavali sa tezom da je to bilo nemoguće jer ko bi mogao da viđa jedan te isti meteorološki balon nekoliko večeri za redom u istom području.

Naravno priča je ostala i dalje predmet nagađanja i podizanja misterija od koga vascela javnost u Hrvatskoj, koja se seća ovog događaja i danas nije odstupila i tvrdi da je to bio NLO, a ne vojni avioni MiG-21 na vežbi iznad Jadrana.

Bilo kako bilo ova priča i dalje inspiriše javnost, kojoj je ostavljen ogorman manevarki prostor za razne oblike nagađanja.

