PLENKOVIĆ BRUTALAN: Opozicija je šaka jada, da na trepavicama stoje do kraja mandata neću smeniti nijednog ministra

On je to rekao povodom najave koalicije Most da će pokrenuti pitanje poverenja u ministra privrede Tomislava Ćorića, zbog pogodovanja investitorima u vetropark Krš-Pađene, što je on demantovao.

!Da na trepavicama stoje, do kraja mandata neću maknuti nikoga“, poručio je Plenković s konferencije za novinare, prenela je agencija Hina.

Ocenio je da je opozicija "šaka jada“ s kojom se politički bori i koju će nastaviti da pobeđuje.

"Ovo je Vlada koja ima poverenje i radi, a oni (opozicija) ne rade ništa", rekao je i naglasio da mu niko neće diktirati šta će Vlada raditi i ko će u njoj biti.

"Mandat dobijem ja, idemo na izbore, sastavimo većinu, funkcionišemo, radimo za građane, dižemo BDP, investicioni kreditni rejting, donesemo 25 milijardi evra u Hrvatsku koje nikad niko nije doneo, ulazimo u Šengen i zonu evra, kupimo Rafale, sagradimo Pelješki most, rešimo sva pitanja hrvatskih branitelja, jačamo vojsku, policiju…", nabrojao je Plenković.

Kurir.rs/Beta