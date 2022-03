ZORAN MILANOVIĆ O PADU DRONA NA ZAGREB: Nad Mađarskom je letela 40 minuta, a nad Hrvatskom pre pada 7! Radari su je uočili!

Hrvatski predsednik Zoran Milanović oglasio se danas povodom pada bespilotne letelice TU-141 Striž koja pripada najverovatnije ukrajinskoj vojsci i izneo nove podatke.

Naim, Milanović je saopštio da je Tu-141Striž iznad Mađarske letela čak 40 minuta.

- Upravo je završio brifing sa obaveštajnim službama pa sam smatrao da je bitno da se obratim javnosti. Znamo kakav je objekt doletio i odakle je doleteo. Nikakvu upozoravajuću informaciju nismo dobili. Iznad Mađarske je leteo 40 minuta i nakon 7 minuta u Hrvatskoj se srušio. Tretiramo ovo kao ozbiljan incident i istraga je u toku. Građane pozivam da budu mirni, kod ovakvih sukoba ovakve stvari se mogu dogoditi. Nema nikakve namere protiv Hrvatske. Moramo ispitati kako je moguće da je do ovoga došlo. Ta letelica je veličine aviona i nije srušena na putu od Ukrajine do Zagreba. Ono što se događa u Ukrajini je ružno i za osudu. Ovo da je letelica teška šest tona nisam video da je neko iz stranih medija CNN-a, BBC-ja i slično izvestio - rekao je uvodno Milanović

foto: Profimedia

Milanović kaže kako su radari detektovali letelicu.

- Sednica Veća za nacionalnu bezbednost će biti kad se premijer i ja dogovorimo. Nema smisla da to bude samo prilika za 'photo opportunity'. Kada se čujem sa svima kojima trebam i zagrebačkim gradonačelnikom onda je to to - rekao je Milanović.

- Hrvatska protivazdušna odbrana je u stanju u kojem se u nju ulaže. Ovisimo o zapadnim saveznicima. Dok ne dobijemo 12 francuskih aviona koji će biti beskorisni dok ne uložimo u dodatna sredstva. Pre nekoliko meseci je bila sednica Saveta za odbranu, a nema zapisnika jer sam tražio da se u njega stavi da stanje nije zadovoljavajuće. Za sada nismo platili visoku cenu, a mogli smo. Ajmo nešto naučiti iz toga. Ovo je nepredviđeno i u ovome moramo zavisiti o partnerima iz NATO-a. Čudno je da je ovo prošlo potpuno nezapaženo, rekao je Milanović.

Mislim da nema smisla da prozivamo ukrajinskog ambasadora tamo je rat i nema to smisla sad. To je letelo 1000 kilometara - kaže Milanović.

- Šef NATO-a je tehnička osoba koja u ovakvim kriznim vremenima govori u ime saveza i često kaže stvari koje nisu koordinisane. Šta on zna o tome - ništa. Trebalo je da se dogodi budnost - zaključio je Milanović.

Kurir.rs/24.sata