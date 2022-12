SMRT DEČAKA (9) DIGLA HRVATSKU NA NOGE: Gabrijela uporno vraćali iz Hitne, umro posle par dana! Nakon 4 godine NE ZNA SE KRIVAC

Četiri godine prošle su od tragične smrti devetogodišnjeg dečaka Gabrijela Bebića. Smrt koja je na noge digla čitavu Hrvatsku, ukazujući na lošu medicinsku zaštitu u Metkoviću i dolini Neretve, još nema sudski epilog.

Pravdu čekaju dečakovi roditelji koji su uvereni da im je sin preminuo zbog lekarskog nemara i greške. Sudsku odluku čekaju i tri lekarke i jedna medicinska sestra koje se terete za nesavesno lečenje i smrt devetogodišnjaka i koje bi, ako im se dokaže krivica, mogle biti osuđene na višegodišnje zatvorske kazne, piše Jutarnji.

"Trenutno se čeka zakazivanje pripremnog ročišta na Opštinskom sudu u Dubrovniku gde je slučaj prebačen nakon izuzeća suda u Metkoviću", potvrdio je za Slobodnu Dalmaciju branitelj jedne od optuženih lekarki, Gašpar Lujak, koji je u svojoj praksi branio brojne poznate slučajeve poput dubrovačkog sveštenika Ivice Sinanovića, koji je u župnoj kući u Banićima u Dubrovačkom primorju ubio predsednika Mesnog odbora Marka Kraljevića.

foto: printscreen index.hr

Akteri ovog postupka su tri doktorke na svojim radnim mestima na hitnoj pomoći u Metkoviću i Pločama, takođe i medicinska sestra. Do okončanja sudskog postupka i pravosnažnosti presude niko od njih ne može izvaditi uverenje o nekažnjavanju, nadmetati se za neki posao ili specijalizaciju uz uvažavanje presumpcije nevinosti jer nevine su dok im se ne dokaže drugačije.

Četiri godine traje agonija kojoj se ni približno ne nazire kraj.

"Koliko godina će trajati postupak zavisi od brzine rada suda i broju dokaza koji se moraju izvesti, kao i uspešnosti njihovog izvođenja. Zaštita prava stranke na suđenje u razumnom roku nalaže da predmet mora biti pravosnaženo rešen u tri godine od dana podizanja tužbe, ali svedoci smo kako u ovakvim slučajevima to traje puno duže i teško je očekivati da traje manje od pet ili šest godina do pravosnažnog okončanja - pojašnjava advokat Marin Barić, navodeći javnosti poznat slučaj Maškarin gde je parnični postupak trajao punih 16 godina do svojeg pravosnažmog okončanja.

Grozna noć u decembru

DORH okrivljenima stavlja na teret da su tokom 9. i 10. decembra 2018. u Metkoviću, u zdravstvenoj ustanovi i kao zdravstvene radnice, detetu (2009.) koje je u više navrata dovedeno u zdravstvenu ustanovu u teškom stanju, upoznate sa tim stanjem i prema simptomima pogoršanjem zdravstvenog stanja deteta, olako držeći da dete nije vitalno ugroženo, postupale protivno pravilima medicinske struke.

Prvookrivljenu D. D. i drugookrivljenu J. V., kao dežurne lekarke Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, tereti se da su propustile adekvatno da pregledaju dete i utvrde ozbiljnost zdravstvenog stanja i životnu ugroženost deteta. Osim toga, nisu primenile terapiju delotvornim lekovima i poduzele dalje radnje za hitno medicinsko zbrinjavanje deteta u Klinički bolnički centar Split na dalje pretrage i hospitalizaciju, pa su dete vratile na kućno lečenje.

foto: Printscreen Index.hr

Takođe, četvrtookrivljena M. M. je 10. decembra 2018. odbila da pregleda dete i njegovog oca uputila da mališana odvede kod pedijatra i istog dana, nakon postavljene dijagnoze i prepoznavanja životne ugroženosti, prilikom medicinskog zbrinjavanja deteta propustila da mu prepiše odgovarajući lek.

Trećeokrivljenoj N. T. kao medicinskoj sestri pedijatrijske ordinacije stavlja se na teret da nije provela standardni postupak procene stanja deteta dovedenog u čekaonicu i prepoznala teško zdravstveno stanje deteta i da je već životno ugrožen. Tereti se da nije obavestila lekara, pa je zbog toga došlo do daljnjeg pogoršanja zdravstvenog stanja deteta.

Opravdana sumnja

Dete je uprkos naknadnom prevozu i hospitalizaciji u Kliničkom bolničkom centru Split i tamo poduzetom intenzivnom lečenju usled obostrane virusne i bakterijske upale pluća, multifokalne nekroze plućnog tkiva, obostrane upale porebrice, ždrela, sepse, respiratornog distresnog simptoma, respiratorne insuficijencij​e i septičkog šoka, preminulo 11. decembra 2018. godine.

Epilog je to slučaja smrti devetogodišnjeg dečaka iz Metkovića Gabrijela Bebića koji je preminuo usled lekarske greške pre četiri godine.

"Potvrđena optužnica znači da sud smatra kako zasad prikupljeni i izvedeni dokazi od strane Opštinskog državnog tužilaštva itekako ukazuju na opravdanu sumnju da je počinjeno krivično delo. Tek u daljnjem toku postupka u raspravi, kad će se izvesti svi dokazi, saslušati lekari i veštaci, nedvosmisleno će se utvrditi radi li se u konačnici o nesavesnom lečenju, kako ga definiše Krivični zakon i jesu li doktorke krive. Iz sadržaja optužnice razvidno je da ODO u Metkoviću smatra kako su četiri lekarke počinile krivično delo nesavesnog lečenja i to postupajući nehajno - propuštanjem primene dužne pažnje stručnjaka u svom vrlo odgovornom poslu i da je time, nažalost, tragično izgubljen život dečaka", pojašnjava Barić za Slobodnu Dalmaciju.

Sudska praksa pokazuje da su predmeti ove vrste uvek izrazito teški i komplikovani jer je zaista teško dokazati lekarsku grešku, s obzirom na to da se ista često zamjenjuje za komplikacije nastale prilikom lečenja.

Ipak, vrlo često krivučni postupak, njegovo pokretanje i vođenje ne zavise o volji pacijenta, pojavi se neki natpis o mogućoj grešci u novinama, portalima, pa se policija i državno tužilaštvo uključe po službenoj dužnosti.

Krivično delo nesavesnog lečenja, kako je opisano u Krivičnom zakonu RH, nema nijedna zapadna država. Imaju ga zemlje bivše Jugoslavije i Istočnog bloka, ali lekari veom retko, praktično nikad, završavaju u zatvoru zbog greške.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Bonus video:

00:46 POMOZIMO LUKI! Dečak je imao uobičajeno detinjstvo, sve dok mu pre drugog rođedana nije dijagnostikovan autizam!