UŽAS U CENTRU PULE: Staford rastrgao maltezera nasred ulice pred očima šokirane vlasnice i ljudi

Prava drama odvijala se danas negde oko 15 sati u Puli, kada je na psića maltezera u društvu njegove vlasnice nasrnuo stafordski terijer bez vlasnika u blizini. Unatoč pokušajima starije gospođe, vlasnice 3-godišnjeg maltezera Ria, kao i ostalih ljudi koji su se zatekli pred groznim prizorom, da razdvoji staforda i svog psića, napad je završio tragično.

Nakon što ga je usmrtio, staford je maltezera odvukao malo niže, do ograde DHB, te do njega nitko nije mogao prići. Štoviše, staford bez vlasnika se „igrao sa svojim plijenom“ i povremeno bi, napravio krug po terasi, pa se vratio do rastrganog psića.

Organizatori sajma su zbog šokantnog događaja zatvorili ulaze u DHB sve do do dolaska predstavnika gradskog prihvatilišta za pse na sat vremena.

Radnik azila je oko 16 sati zavezao staforda i odvezao kombijem. Uslijedili su razgovori s vlasnicima maltezera (bračni par) s policijom, a čeka se očitovanje čipa koji navodno staford ima. Vrata DHB-a otvorena od 16.20 sati

U kratkom zagovoru s vlasnicom, kazala nam je da je dobro da staford nije i nju napao.

- Rio je bio pametan kao čovek, rekla nam je u suzama, dok je suprug davao podatke policiji.

Kurir.rs/istra24.hr