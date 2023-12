LJUPČO PALEVSKI JE U BELORUSIJI?! Glavni osumnjičeni za ubistvo male Vanje imao osmišljen plan! (VIDEO)

Maloletna Vanja Đorčevska je tragično nastradala u Skoplju, za njeno ubistvo se tereti više lica, a prvoosumnjičeni je Ljupčo Palevski Palčo za kojim je raspisana međunarodna poternica.

Palevski je trenutno u bekstvu, a o njemu isplivava sve više informacija.

Naime, kako prenosi makedonski portal Večer, u četvrtak 30. novembra, Skoplje je blokirano zbog bezbednosti ministara OEBS-a, a kontroverzni građevinar Palčo, prvoosumnjičeni za dva ubistva, napušta Makedoniju i ulazi u susednu Srbiju, sa namerom da stigne do Minska i Belorusije. Njega je vozio advokat Vasko Stojkov, a navodno ga je odveo kod lekara. To su potvrdili i advokat i MUP.

Nezvanično, a kako otkrivaju izvori Alfe, Palčo je imao osmišljen plan i kupljenu avionsku kartu za Minsk, metropolu proruske Belorusije. Umesto lekara, navodno Palčova linija leta je zapravo Beograd-Istanbul, Istanbul-Minsk.

"Palco je imao kartu do Minska, tako da su navodni tretman Beograd-Istanbul zapravo aerodromi odakle treba da stigne do Minska. Imao je posao u Minsku vezan za zabavu i planirao je putovanje. To znaju i njemu bliski ljudi" kaže izvor poznat redakciji.

foto: Printscreen/Društvene mreže

MUP nije izdao zvaničnu potvrdu u koje vreme i na kom graničnom prelazu je Palčo napustio zemlju. Kažu da je istraga u toku i da u narednom periodu neće objavljivati detalje.

Palčo je ubio Vanju 27. novembra a 30. je pobegao. Šta je radio tri dana u Skoplju?

Prema glasinama koje se šire, on je proruski špijun i povezan je i sa domaćim tajnim službama. Iako nema zvanične potvrde, ostaje nejasno zašto ubica nije pobegao odmah, već posle 3 dana. Još je simptomatičnije ako Palčo ima bilo kakvu zaštitu i pomoć tajnih službi, domaćih i stranih.

Naime, za Palča je, sedam dana nakon ubistva i tri dana nakon prvih hapšenja, izdat istražni nalog za dva krivična dela, otmicu i ubistvo, i još jedno ubistvo. Odavde, ne samo do Belorusije, Palčo je imao vremena da stigne do drugog kontinenta.

(Kurir.rs/Večer)