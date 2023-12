PRIVEDEN I ADVOKAT LJUPČA PALEVSKOG PALČA: Tužilaštvo danas odlučuje da li će tražiti PRITVOR

Televizija Telma iz Severne Makedonije objavila je da je priveden Vasko Stojkov, advokat Ljupča Palevskog Palča, osumnjičenog za otmicu i ubistva Vanje Đorčevske (14) i Panča Žežovskog (74).

Navodi se da je od ranije poznato da je Stojkov 30. novembra vozio Palevskog iz Skoplja u Beograd, a Javno tužilaštvo će danas odlučiti da li da traži pritvor i za advokata.

Васко Стојков, адвокатот на Палчо, на распит во полициска станица https://t.co/jBsuZ2Fy8D — MKD.mk (@MKDmk) December 6, 2023

Telma navodi da je Stojkov prethodno već ispitan, a toj televiziji je izjavio da je Palevskog vozio na zakazan lekarski pregled i da nije znao da je njegov klijent umešan u krivična dela.

- Nisam znao za te stvari. Ja sam se vratio u Skoplje, a on (Palevski) je ostao zato što je trebalo da ima pregled drugog dana i rekao je da će se vratiti nazad ako sve bude u redu. Ako nije u redu, rekao je da će ići u Istanbul. Kada sam se vratio, policija je vršila pretrese, pitali su me i to sam im rekao - kazao je Stojkov u ponedeljak u izjavi za Telmu.

