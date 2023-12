"TAKO POREMEĆEN UM SAM SAMO JEDNOM VIDEO" Da li je ubica Vanje i frizera i ranije ubijao? Novinar: PRATIO SAM PALČA PRE UBISTVA...

Novinar Dragan Pavlović Latas smatra da je moguće da je Ljupčo Palevski Palčo i ranije ubijao, pre nego što je usmrtio Pančea Žežovskog pa devojčicu Vanju Đorčevsku i da je moguće da je u pitanju psihopata.

On je to ispričao u emisiji „Večernja emisija Bogdana Ilievskog” na televiziji Alfa.

Rekao je da u Severnoj Makedoniji ima dovoljno policajaca koji mogu da reše sva pitanja u vezi sa ubistvom Vanje Đorčevske i Žežovskog.

– Druga stvar koja me šokira, skoro koliko i vest o Vanji. Gledao sam Palča u satima i danima neposredno pre ubistva, prvog ubistva, vremena do drugog ubistva i posle drugog ubistva. On ubije čoveka u Velesu, pa tri-četiri dana normalno živi u Skoplju. Drugi dan ima emisiju na svom podkastu, ubija devojčicu i odlazi u Srbiju. I sad dolazimo do zaključka, video sam ljude u Srbiji koji su ratovali 10 godina. Video sam ljude u Makedoniji koji su imali mini-rat, ljude poremećenog uma, od ratova, od ubistava, invalida, mrtvih, svega. Ali nikada nisam video takvu koncentraciju, tako zlu kontrolu, tako poremećen um kojim upravljaju emocije, osim u jednom filmu – kod Hanibala Lektera u filmu „Kad jaganjci utihnu“ i kod Palča. Tako se ponašaju samo dve osobe koje su već ubile - rekao je Latas.

foto: MUP Severne Makedonije, Shutterstock

Ono što po rečima Latasa izaziva posebnu pažnju jesu procene da ovo nisu jedina dva ubistva Ljupča Palevskog - Palča. Prema njegovim rečima, čovek koji prvi put ubije ne može tako da reaguje i da se ponaša.

Istakao je da u Severnoj Makedoniji ima iskusnih policajaca i tužilaca i da očekuje da oni otkriju sve moguće zločine Palča.

- Prvo ubistvo čoveka, ako je prvo, ne može on da reaguje i da se tako ponaša, ne može. Samo želim da dva iskusna tužioca i dva policajca istraže ova dva ubistva, ali i unazad, rekao je Latas.

Kurir.rs/Blic