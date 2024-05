HAOS NA PČINJI, IZGUBILO SE 4 PLANINARA: Među njima i dete (7), akcija spasavanja trajala do 2 ujutru!

Prolaskom kroz neprohodan teren, uz niz prepreka u klisuri reke Pčinje, odvijala se akcija izvlačenja sedmogodišnjeg deteta, dve žene i muškaraca starosti 18, 29 i 35 godina.

Četiri osobe izgubile su se juče popodne, a spasioci su zbog strmog terena imali poteškoća da dođu do njih, saopšteno je danas iz Centra za upravljanje kriznim situacijama.

Planinari su, spuštajući se ka manastiru Mala Bogorodica, prateći GPS, promašili stazu.

Spašavanju četvoro planinara, među kojima je i sedmogodišnje dete, pridružili su se ubrzo i spasioci volonterske čete iz Velesa.

Do njih su uspeli da dođu pomoću čamaca. Akcija spasavanja trajala je do dva sata ujutru, nakon čega su ih spasioci bezbedno prebacili preko reke Pčinje i izvukli na magistralni put Skoplje-Veles, odakle su vozilima prevezeni do kuća. u Skoplju.

Ovakve akcije spasavanja ljudi koji pešače i šetaju makedonskim planinama su sve učestalije, a pre nekoliko dana spašeno je nekoliko ljudi sa Osogovskih planina.

