HIT RAZGOVOR PEŠIĆA I ŠARENCA: Poznati komentator postavio pitanje selektoru, a odgovor koji je dobio bio je IZNENAĐUJUĆI

Izuzetno zanimljiv razgovor imali su Svetislav Pešić i Slobodan Šarenac u miks zoni. Novinar i komentator RTS imao je sledeće pitanje za selektora:

- Biće zanimljiv vaš duel sa selekorom Finske. On kad se rodio vi ste već trenirali, čovek koji ima pet zlatnih medalja kao i vi, Kup Koraća, na koga da se kladimo - mladost ili iskustvo? - upitao je Šarenac.

Evo šta je dobio kao odgovor Pešića:

- Slušaj, iskustvo nije kvalitet ako ne znaš da ga iskoristiš. Ono postaje kvalitet kada znaš da ga iskoristiš, to važi i za tebe. I ti si iskusan u svom poslu, da li dovoljno koristiš to iskustvo, drugi treba da kažu, ne bih ja ocenjivao medije i novinare. To nije moj posao - poručio je selektor Srbije.

Kurir sport