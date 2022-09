AKO HOĆEŠ DA GLEDAŠ PRAVU KOŠARKU, ONDA GLEDAŠ SRBIJU! Kari je kao selektor uspeo ono što ŽOC NIJE: To je 12 Jokića u timu!

Zufer Avdija, nekada poznati košarkaš Crvene zvezde i otac najveće zvezde reprezentacije Izraela Denija Avdije, u Pragu je govorio je o Svetislavu Pešiću i njegovom timu, svom sinu, prošlim vremenima, budućnosti sporta pod obručima...

Košarka je opet spojila Avdiju i Srbiju. Deni Avdija je igrao protiv Nikole Jokića, a Zufer je sve to ispratio u glavnom gradu Češke.

Trag koji je ostavio u Zvezdi igrajući u njoj punih deset sezona od 1979. do 1989. godine je toliko jak da je Zufer tražen i dalje. I to ne samo kod medija, već i kod naših ljudi koji se neretko slikaju sa njim.

- Ovo prvenstvo bi trebalo da se otprati i da moj sin nije tu. Sa igračima koji su MVP u NBA ligi. Ako hoćeš da gledaš pravu košaraku onda gledaš Srbiju. Da li je to bolje za mene ili mog sina? Ja mislim da je bolje da vidiš to. Mislim da dugo vremena na Evropskom prvenstvu nije bila neka ekipa koja tako zajednički igra, košarka koja se igra bez ikakvih opterećenja kao da je lako, a koliko je to teško mi koji smo je igrali najbolje znamo. Svi se pitaju: Kako zaustaviti Jokića? Eh da je tamo samo Jokić. To je 12 Jokića u timu. Svaka im čast - rekao je Zufer Avdija za "Sportal".

foto: Starsport

Avdija senior je impresioniran učinkom košarkaša Srbije u glavnom gradu Češke!

- Prema onome što se dešava dosad, to je ekipa o kojoj ne treba razmišljati da li mogu da odu do kraja. Prvo, jer imaju trenera koji je veoma veliki autoritet i koji je spojio te sve zvezde zajedno, koji je imao znate šta da ne vodi Teodosića. Znači da je to u startu čovek koji je hteo uspeh, ne svoj lični, zato što je on već sve prošao. Hteo je uspeh reprezentacije i video je, kao što i mi vidimo, šta treba i kako treba. Sada, kad se sve to spojiš, tu treba mali neki detalj da tu ekipu spojiš i onda da sedneš na kupu i da im daš da igraju, kao što je nekad bilo, a onda oni da razbiju sve - smatra Avdija i nastavlja:

- Vidiš da oni uživaju, ne samo oni što igraju, nego i ovi što su na klupi. Nekad je bilo obrnuto, ranijih godina je bilo unutar reprezentacije i svih tih zvezda, jedan protiv drugog, pa vidiš oni što ne igraju su protiv. Sad nema razmišljanja, vidiš kako se klupa ponaša, kako ekipa na terenu i svi igrai koji igraju znaju svoje mesto. Na primer, uđe taj Kuridža ili deveti, deseti igrač i on odradi svoj posao pet minuta, ali ih odradi pravo, zna šta da radi, ne radi ono što ne zna.

foto: Profimedia

Po rečima Zufera Avdije, Srbija pod stručnim kormilom Svetislava Karija Pešića podseća na najbolje dana čuvene jugoslovenske škole košarke!

- Pešić je trener sa autoritetom, koji sve to treba da spoji, ali ne prvo košarkaški, već međuljudski. Sećate se kod Željka Obradovića u Beogradu, kada su međuljudski odnosi bili loši, a bile su sve zvezde. Kari je u tome uspeo, da napravi hemiju kod igrača pre košarke, kako će ko, sa kim može da igra, sa kim ne može da igra, i tako sredio ekipu od 12 igrača. On je bio svestan da mu je ekipa zdrava, da su zvezde sa ekipom, da nisu iznad ekipe. I šta onda ostaje trenerima te stare škole? Da stoje pored aut linije i malo tamo, malo ovamo, da poprave neke sitnice. Mada kod Srbije sad nema šta da popraviš trenutno. Ipak, i oni mogu da polude, a kad se to desi onda dođe trener, dođe Kari i stavi sve na svoje mesto.

Kari je doneo i poslednje zlato pre 20 godina. Ali se sada malo buni kad se pravi euforija da će da se uzme novo. Kako na to gledate?

- On ima to iskustvo. Ako je osvojio pre 20 godina on zna, nije su tu nešto promenilo mnogo. A to što tako priča je da ne bude ono "zlato, zlato, pa se ispadne u četvrtfinalu". Da bude ipak neka sredina, da se ide od utakmice do utakmice, da ima ta atmosfera. I za sada je ima, i u Srbiji i ovde u Pragu, jer ti kad gledaš Srbiju pomisliš "Daj da ne igramo više, daj da prestanemo i damo to zlato Srbiji i da idemo kući". Ali ima tu stvari koje mogu da se dese, da dođe neka povreda ne daj Bože, ili neka Grčka u krugu, ili nezgodna Italija ili Hrvatska i da se sve složi loše u jednom danu, i da u takvoj konstelaciji izgubi utakmica. Ja to za sada ne vidim, ali je u sportu sve moguće - zaključio je Zufer Avdija.

Kurir sport