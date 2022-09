PEŠIĆ O NEDOVIĆU: Postoji šansa da se OPORAVI, Milutinov i Marinković se vraćaju protiv Poljske? VIDEO

Selektor Srbije Svetislav Pešić održao je konferenciju za medije uoči poslednjeg meča grupne faze na Evropskom prvenstvu u Pragu.

Sve je najviše zabrinula povreda Nemanje Nedovića koji je doživeo rupturu mišića i prema prvim procenama završio je šampionat.

"Što se tiče igrača, nadamo se da bi Nikola mogao da odigra minute. Mislim na Milutinova. Nadamo se da bi i Vanja Marinković mogao da se priključi ekipi. Videćemo kakva je situacija posle na treningu. Nedović je povredio list i deo jednog mišića. Nije duboka ruptura, videćemo koliko će on odsustvovati. Medicinski tim pravi plan za reparaciju. Igra se još puno utakmica, nadamo se za nas da će to da potraje. Videćemo kakva je situacija sa njim. Svaki dan napredujemo, ali nam se dešavaju i ovakve stvari. Malo nas to remeti, te promene koje smo zamislili. Šta da radimo, to je sve bilo predvidivo i kada smo krenuli. Slovenija je ostala bez Tobija, pa su uspeli da nadoknade timskom igrom, dobili su Francusku pre nekoliko minuta", rekao je Pešić

foto: Starsport©

Selektor Srbije žali zbog toga što su ranije sa spiska otpadali i drugi igrači zbog povreda, s tim da su neki uspeli da se vrate na vreme za Eurobasket.

- Mnogo je teško bez takvih igrača dobiti sledeće utakmice. Timska igra nadoknadi, stisnu se igrači između sebe, ali odsustvo takvih igrača je veliko. Milutinov, Bjelica, pa i Vanja koji je krenuo perfektno, malo mi je žao i zbog njega, ekipe, ušao je sa mentalitetom pobednika, žao mi je što se to desilo.

Dotakao se i utakmice protiv Poljske.

"Ovo je zadnja utakmica u grupi. Ništa se bitno nije desilo. Znali smo da će to tako da bude, sa naše strane je sve išlo na ruku. Završava se sve mečom protiv Poljske, koja je pokazala timsku igru, vrlo jasan koncept. Oni na svim pozicijama imaju iskusne igrače, vodi ih trener sa naših prostora, koji je uspeo da napravi izuzetno dobru igru. Uspeli su da, iako su izgubili jednu utakmicu, da se vrate, imaju karakter, očigledno su takva ekipa. Imamo slobodan dan, nemamo utakmicu, ali imamo trening. Večeras radimo trening, malo taktike, malo fitnes. To je to", objasnio je Pešić

04:37 Pešić o Nedoviću

