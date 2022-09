PEŠIĆ POTPUNO IZGUBLJEN, NE VIDI NI SEMAFOR! Analitičari osudili selektora: Mnogo je plaćen za čoveka od 73 GODINE (VIDEO)

To je zamor materijala. Problem je da ljudi od 73 godine jako teško u nekim situacijama reaguju. On je potpuno izgubio koncept gde je rezultat i semafor, smatra košarkaški trener Dragan Jakovljević.

Košarkaši Srbije doputovali su u Beograd posle eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva u Berlinu. Kapiten Srbije Vladimir Lučić rekao je po dolasku u Beograd da je njegovim saigračima teško pao poraz od Italije rezultatom 94:86.

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Vladimir Lučić rekao je po dolasku u Beograd da je njegovim saigračima teško pao poraz od Italije i da niko nije preterano spavao. "Mišljenja su ista, Italija je zasluženo slavila. Dobro smo počeli. Pali smo u četvrtoj četvrtini i na kraju izgubili", rekao je Lučić medijima na Aerodromu "Nikola Tesla".

Lučić smatra da je Srbija imala dovoljno jake protivnike u grupi D, gde je upisala pobede protiv Izraela, Holandije, Češke, Poljske i Finske.Takodje navodi da smo imali u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo dva teška meča sa Grčkom i Turskom.

Novinar Dejan Anđus otkrio koji su glavni problemi zbog kojih smo izgubili od Italije.

- Mi ovde prečesto menjamo selektore i nijedno veliko ime nije upalilo od 2005. godine. Što se tiče pobeda u ovoj grupi bildovali smo strah. Igrali smo sa dosta slabim ekipama i nabijali razliku. Da bi smo prikrili nedostatak ekipe za osmofinalnu utakmicu. Ja sasm rekao da sigurno ispadamo od Francuza ili Slovenaca, međutim mi nismo stigli ni do četvrtfinala. Tu ima obilje objašnjenja, jedno od njih je da nismo imali Bogdanovića. Bez vrhunsko beka ne može da se igra košarka. Po meni je nedostajao Dobrić, povreda i Bjelice je nedostajala. Jokić nije smeo da se odmara jer smo videli da čim nije bilo njega na parketu 10 minuta razlika je bila -19. Ova trojica bekova ne ulivaju poverenje - rekao je Anđus.

Dragan Jakovljević, košarkaški trener, smatra da je Pešić ne može da pruži ono što se očekuje od njega.

- Da li ste čuli za zamor materijala. Problem je da ljudi od 73 godine jako teško u nekim situacijama reaguju. Pešić je stekao dosta poštenih trofeja i veliko ime, međutim dolazi vreme kada on ne može da pruži ono što mi očekujemo. Isto ljudi moraju da znaju da je Pešić mnogo plaćen. Postavlja se pitanje da li je to trener za toliki novac. Kako da nazovem da prvih 6 minuta 4. perioda Jokić je na klupi. On je potpuno izgubio koncept gde je rezultat i semafor - rekao je Jakovljević.

