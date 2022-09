PREDSEDNIK NE IGRA, NITI PRAVI TAKTIKU! Moka Slavnić nešto drugo zamera DANILOVIĆU

Proslavljeni srpski košarkaš i trener Zoran Moka Slavnić komentarisao je za Kurir neuspeh srpske košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu.

Tom prilikom najviše se govorilo o selektoru Svetislavu Pešiću, a kratko se popularni Moka osvrnuo i na uticaj predsednika Košarkaškog saveza Srbije - Predraga Danilovića.

"On je predsednik, pa šta? Kao izabrao je lošeg trenera? Nije. Da li on igra? Da li on šutira? Ne šutira. Da li on pravi taktiku? Ne pravi. Može li on da bude zadužen za atmosferu? Ne može. Prema tome, po tom pitanju on ništa nije kriv", tvrdi Slavnić.

foto: Dado Đilas

"Ja mu zameram neke druge stvari, po meni mnogo važnije, ali ko mene pita, pogotovo što smo mi zvanično prijatelji, pa iz tog razloga neću ništa da kažem. Prema tome, neće se završiti dobro po košarku, tako da što se tiče Danilovića, nema veze", dodaje Zoran Slavnić.

Kurir sport