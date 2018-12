NISAM MOGAO PROTIV SEBE, POKLONIO SAM KARTU: Narodni poslanik objasnio zašto duel Zvezde i Pari Sen Žermena neće gledati na Marakani

On je poručio da je poklonio svoju kartu.

- Nešto čudno mi se dogodilo, ali protiv sebe nisam mogao. Naime, svoju kartu za utakmicu sa Pari Sen Žermenom sam poklonio. Generalno, uopšte me ne zanima Liga šampiona i to sam primetio još u prvoj utakmici sa Napolijem. Nikakvu emociju nemam vezano za to odvratno bogataško takmičenje.

- Jedino mi je milo što smo kao klub zaradili i finansijski se stabilizovali. Utakmice me ne interesuju. Posebno i zbog činjenice da na te utakmice dođe ogromnim delom antifudbalska publika koju zanima da gleda PSŽ ili Liverpul, a ne Zvezdu. Ja ću da gledam Zvezdu sa Radnikom, Napretkom i sa klubovima kada dolaze na tribine pravi navijači. Ova bogataška takmičenja prezirem da gledam i, eto, poklonio sam kartu - rekao je Đukanović.

Meč poslednjeg kola grupne faze Lige šampiona između Crvene zvezde i Pari Sen Žermena igra se u utorak od 21 sat.

