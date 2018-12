SKANDAL! ŽENSKO TELO NIJE ZA SPORT, ONE SU TU SAMO DA PRIVUKU MUŠKARCE! Kontroverzni vlasnik fudbalskog kluba ŠOKIRAO javnost izjavom o damama! Sve je to za mene samo satanistička ideja!

Ipak, Bekali je sada otišao korak dalje. On je ženski fudbal nazvao ''satanističkom idejom.''

Bekali je to izjavio u živom programu na televiziji "Ora Exacta in Sport" i dodao da bi odmah napustio fudbal ako bi morao da oformi ženski tim.

- Ne možete da budete protiv Božije volje. To je satanistička ideja (ženski fudbal). Kako žene uopšte mogu da igraju fudbal? One prvo nisu građene za fudbal, njihovo telo nije za taj sport. Opasno je... To je protiv ljudske prirode - rekao je Bekali.

Imao je još šta da kaže Bekali na ovu temu, pitanja nisu bila potrebna...

- Žene su stvorene da budu lepe i da privuku suprotni pol. Loše ih tretiramo što im dozvoljavamo da igraju fudbal ili boks. One bi trebalo da igraju rukomet, odbojku, košarku, ali ne agresivne sportove.

Podsetimo, već je imao slične ispade. Jedan od najbučnijih bio je onaj davne 2013. godine kada nije želeo da večera sa funkcionerkom Ajaksa Henri Henriks jer je imala jeftnijie cipele do njega.

- Zašto bih ja sedeo sa predsednicom Ajaksa za stolom? Ona nosi cipele od 200 evra, dok moje koštaju 4000 - rekao je tada Bekali.

foto: Fonet

Tri godine ranije, takođe je punio medijske stupce zbog toga što je uručio otkaz turskom treneru jer je verovao da ovaj, kao musliman, donosi nesreću hrišćanskom timu.

Spisak Bekalijevih ispada je podugačak.

Jednom prilikom je zabranio klupskom Di-Džeju da pušta muziku grupe Kvin zbog seksualne orijentacije legendarnog Fredija Merkjurija.

Kurir sport

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir