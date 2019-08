BORJAN U KLUBU 100: Posebno mi znači podatak da od 100 utakmica nismo primili gol na 53

Na jučerašnjoj utakmici protiv Mladosti, Borjan je stoti put čuvao gol Crvene zvezde.

"Zaista prelep jubilej u ovako velikom klubu. Velika je čast za mene što sam ušao u klub igrača koji su u Zvezdi odigrali trocifren broj mečeva. Posebno mi znači podatak da od 100 utakmica nismo primili gol na 53", rekao je Borjan.

"Moram da zahvalim ekipi jer su i njihove zasluge za to jako velike. Radimo kao tim već dve godine od kada sam ovde. Treba samo da nastavimo da pobeđujemo, kao što smo to radili i do sada i da primamo što manje golova", dodao je golman Zvezde.

foto: Starsport©

Zvezdin čuvar mreže je potom otkrio koja mu je od 100 utakmica najdraža.

"Bez sumnje to je meč protiv Krasnodara na Marakani. Emocije koje su tada su bile su neverovatne. To veče je nešto što ni danas ne možemo da opišemo. Svaka utakmica je lepa, ali ova će ipak ostati najdraža", rekao je on.

Zvezda je sinoć na stadionu "Rajko Mitić" pobedila Mladost sa 2:0 u prvoj utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.

"Bila je ovo zahtevna utakmica, igrali smo u promenjenom sastavu, a momci su pokazali da trener može u svakom trenutku da računa na apsolutno svakog igrača. Odigrali smo fenomenalnu utakmicu, pobedili smo što je najbitnije i to bez primljenog gola. Mnogo sam srećan i ponosan na svoju ekipu", rekao je Borjan.

kurir.rs / Beta

