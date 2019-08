SAVO ĆE MI POMOĆI DA DAM 20, 30 GOLOVA ZA PARTIZAN: Takuma Asano pre dolaska u Beograd o Srbiju nije znao ništa! Gledao je snimke derbija

Ipak, to mu nije smetalo da već na prvom meču za crno-bele skrene pažnju na sebe i pokaže se u najboljem svetlu, pošto je postigao gol.



Kaže da poput svakog Japanca ima jasno postavljene ciljeve u novoj sredini.

"Imam mnogo ciljeva, pre svega da postignem što više golova za Partizan i što više doprinesem pobedama i u Evropi i u Srbiji, da osvajamo trofeje. Nisam odredio neku cifru, jer uvek volim da pomeram granice. Ako stignem do 20 golova, želeću više. Do sada u sezoni nisam nikad postigao dvocifren broj golova. Voleo bih prvo deset, pa onda da bude 20, 30... Znam da će mi u tome pomoći trener Savo Milošević jer je bio sjajan golgeter. Imam priliku da mnogo naučim od njega", rekao je Asano.

Prvi utisak bio je odličan, pa je potvrdio da nadimak Jaguar nije dobio slučajno.

"Tako su me nazvali kad sam imao 18-19 godina, dali su mi nadimak ljudi iz japanskih medija. Moj stil igre bio im je nalik jaguaru. Onda je jedan od fanova Hirošime pokazao zastavu na kojoj je pisalo ‚Asano jaguar‘. Posle toga sam prilikom svakog gola zauzimao pozu jaguara i to je postalo tradicija".

Japanac je otrkio da je odrastao u velikoj porodici, gde su svi igrali fudbal.



"U našoj porodici ima sedmoro dece, nas šestoro braće i sestra. Prvih šestoro rođenih su muškarci. Ja sam treći u nizu. Ugledao sam se na braću, sva šestorica igramo i obožavamo fudbal. I moj četvrti brat po starini igra u Drugoj japanskoj ligi. Svi su brzi, ali sam ja najbrži. Volim da trčim, volim sve sportove. Da nisam postao fudbaler, verovatno bih bio atletičar", rekao je Asano i dodao da će članovi porodice dolaziti u Beograd da ga posete i odgledaju neki meč.

Put ga je posle nastupa za Sanfrece i Hirošimu odveo u Evropu i to pošto ga je 2016. zapazio legendarni Arsen Venger i doveo u Arsenal. Ipak, u engleskom velikanu nije odigrao nijedan zvanični meč.

"Imao sam normalan odnos trener - igrač sa Vengerom. Radio je kao trener i u Japanu, zapazio me i pozvao u Englesku. Nisam mogao da igram zbog problema sa radnom dozvolom. Nisam uspeo ni da započnem neku ozbiljniju saradnju, Arsenal je potom promenio trenera, Venger više nije bio na klupi. Sve se promenilo i ja sam otišao u Nemačku, prvo u Štutgart pa u Hanover. To je bilo dobro iskustvo. Sada sam u Partizanu i to je najvažnije".

U crno-belom dresu želeo bi da ostavi daleko dublji trag i da se zabavlja na terenu kao njegov fudbalski idol - Ronaldinjo.

"Više sam igrao fudbal, nego što sam ga gledao na televiziji dok sam bio mali. Oduvek sam voleo Ronaldinja. Dopadao mi se zbog načina igre, fenomenalne tehnike. Delovao je uvek kao da se zabavlja, njegovi potezi su nezaboravni".

Izazov će svakako biti nastup na “večitom derbiju” protiv Crvene zvezde.

"Pre dolaska sam imao priliku da čujem o svemu, gledao sam i snimke. I bio sam iznenađen koliko na srpskim derbijima može da bude uzavrela atmosfera, da čak bude i plamena. Sve me je prilično iznenadilo, a želeo bih što pre da doprinesem uspehu Partizana nad najvećim rivalom", napomenuo je Asano.

Fudbalerr je u Beograd došao u pratnji ličnog kuvara.

"Razlog zbog čega sam odlučio da imam ličnog kuvara nije taj što mi se ovde

eventualno ne bi dopala hrana, već mi u Japanu smatramo da je mnogo važno voditi računa o ishrani. Mora da postoji dobra uravnoteženost među namirnicama koje unosimo. Da postoji dobar balans. To je posebno važno za profesionalne sportiste. Pored toga, mi Japanci mnogo volimo da jedemo pirinač, kao što vi volite hleb. A moj kuvar može da smisli mnogo dobrih jela koja se dobro slažu uz pirinač".



