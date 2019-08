IGRAĆE I PROTIV CRNO-BELIH Nemanja Nikolić predstavljen u Vojvodini: Ne bih da me neko pogrešno shvati

"Drago mi je zbog toga što su klubovi uspeli da se dogovore i što ću u nastavku sezone nositi dres Vojvodine. Takođe, ovim putem želim da zahvalim Partizanu na tome što mi nije pravio problem da pređem u Vojvodinu, obzirom na tradicionalno veliko rivalstvo između dva tima u srpskom fudbalu", rekao je Nikolić.

Nemanja Nikolić (26) je seniorsku karijeru je počeo u ekipi Grblja iz Crne Gore. Nakon toga, nastupao je za Rostov, Aktobe, Spartak i Partizan, za koji je tokom prošle sezone odigrao 36 utakmica, postigao osam golova i upisao 10 asistencija.

"Imam lične ambicije i ciljeve, ali ih ovoga puta ne bih iznosio, jer ne bih da to neko pogrešno protumači. Mogu da obećam samo to da ću dati maksimum da opravdam poverenje ljudi koji su me doveli u veliki klub kao što je Vojvodina, kojoj želim da pomognem da ostvari planove koje je zacrtala", rekao je Nikolić.

"Usled nekih čudnih okolnosti u Partizanu, u poslednja tri meseca nisam odigrao neku značajnu utakmicu, pa trenutno nisam 100 odsto spreman, ali daću sve od sebe i raditi maksimalno kako bih što pre mogao ravnopravno da konkurišem za sastav", dodao je on.

Dolaskom Nikolića Vojvodina je ojačala napad, u kojem, usled povrede Nemanje Čovića, Nenad Lalatović trenutno može da računa samo na Bojana Matića.

"Voša igra sjajno ove sezone, pa tako i Matić, i naravno, svim svojim novim saigračima želim da samo tako nastave. Nisam došao da bih bilo koga ugrozio, već samo da bih pomogao ekipi, koja već ima odličnu hemiju i zato mi je drago što imam priliku da postanem njen deo. Zdrava konkurencija je uvek dobrodošla i tu smo da pomažemo jedni drugima, jer na kraju krajeva, tim je taj koji pobedjuje, a ne pojedinac", rekao je Nikolić.

Sportski direktor Nikola Lazetić naveo je da Vojvodina ima pravo otkupa igrača do kraja januarskog prelaznog roka.

"Tako da smo mi klub koji se pita kada je u pitanju nastavak njegove karijere. Isto tako, Nikolić će imati pravo da nastupa za nas na svim takmičarskim utakmicama, uključujući i one protiv Partizana, te ne postoji nikakva klauzula u ugovoru koja sprečava tako nešto", pojasnio je Lazetić.

