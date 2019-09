PREMINULA IRANKA KOJOJ JE PRETILA ŽESTOKA KAZNA JER JE POKUŠALA DA UĐE NA STADION: Navijačica iz Irana zapalila se ispred suda i podlegla povredama (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

یه لحظه فکر کنید خواهر یا دختر خودتونه زبان قاصره از این همه بی رحمی ... دختر آبی، سحر خدایاری، كه براى ورود به استاديوم مجرم شناخته و محكوم شده بود تحت فشار عصبى دادگاه دست به خودسوزى زده بود و متاسفانه در اثر شدت سوختگی درگذشت. چگونه باید این درد را تاب آورد؟ جهان چگونه ما را قضاوت خواهد کرد؟ تاریخ چه خواهد گفت؟ چگونه از این پس مردان بدون زنان به استادیوم‌ها خواهند رفت...... دختر#آبی#سحر#تعصب#مادرانه❤️#استقلال#کربلا#غمگین

