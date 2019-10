NIJE SE DUGO ČEKALO NA VANDINU REAKCIJU! Posle izjave Lopeza da je Ikardiju oprostio što mu je oteo ženu, FATALNA PLAVUŠA je imala šta da kaže! LJUBAVNI TROUGAO ĆE TEK SADA DA EKSPLODIRA (FOTO)

Bio je to veliki skandal kada se saznalo da je zemljak i kolega Mauro Ikardi smuvao Vandu Naru, tadašnju suprugu Maksija Lopeza.

Vanda je 2013. godine ostavila Maksija i sa njihovim trojicom sinova započela zajednički život sa Maurom.

Dvojica argentinskih fudbalera sretala su se posle toga, ali Maksi nije želeo Mauru ni ruku da pruži. Italijanski mediji su u to vreme tvrdili da je mafija nudila Maksiju da Ikardija učine invalidom, ali da je Lopez tu ponudu odbio.



Sada 35-godišnji igrač Krotonea kaže da je sve to iza njega.

"Izabrao sam da budem srećan! Odlučio sam da neke stvari ostavim u prošlosti. Stvari mogu da idu dobro ili loše, a sve je do toga kako vi izaberete. Moj brak je propao, ali sam postao otac. Odlučio sam da živim sa pozitivnom energijom i sve to zaboravim. To je jedino rešenje. Oprostio sam Ikardiju i više nemam problema s njim. Cilj mi je da mi deca budu srećna i to je sve. Sve ostalo je prošlost. Okrenuo sam novu stranicu u životu", rekao je Lopez.

Nije se dugo čekalo na reakciju njegove bivše žene Vande Nare, tj. Ikardi. Fatalna plavuša je na Instagramu objavila stori za koji mnogi kažu da je posvećen Maksiju Lopezu.

"Poštovanje je kao novac. Možeš ga tražiti, ali bolje ga je zaraditi", napisala je Vanda i izazvala pravu buru u javnosti.

Očigledno da se strasti u "ljubavnom trouglu" još uvek nisu smirile, te da se u narednom periodu može očekivati prava "eksplozija" izjava i prepucavanja bivših i sadašnjih ljubavnika.

