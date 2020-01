MINAMINO I TO JE TO: Klop najavio tišinu na Enfildu tokom prelaznog roka

Liverpul je u zimskom prelaznom roku doveo Takumija Minamina iz Red Bula.

"Svake godine je ista situacija. Uvek je nezgodno, mi najverovatnije nećemo biti toliko zauzeti. Videćemo šta će se dogoditi, ali nije verovatno", rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Klop ima problema sa povređenim igračima i za utakmicu protiv Šefild junajteda u četvrtak neće moći da računa na Aleksa Okslejd Čemberlejna, Džerdana Šaćirija, Fabinja, Žoela Matipa i Dejana Lovrena.

Minamino će steći prava igranja u nedelju, u utakmici sa Evertonom u FA kupu, pa Klop na raspolaganju ima 13 seniorskih igrača za sutrašnji meč.

"Nemamo na svakoj poziciji mnogo alternativa, pa će neki od mladih igrača biti u ekipi. Oks (Okslejd Čemberlejn) je dobro, Žoel je dobro, Fabinjo je dobro, Šaćiri je dobro i Lovren je dobro, ali nisu spremni. Potrebno im je još vremena", naveo je Klop.

Vezni igrač Adam Lalana je u prošloj utakmici protiv Vulverhemptona zabeležio tek treću utakmicu u prvom timu ove sezone. Njegov ugovor ističe na leto i ovog meseca bi mogao da potpiše predugovor sa nekim stranim klubom.

"On je vrlo važan igrač za nas u ovom trenutku. Videćemo šta će se dogoditi u budućnosti. Za njega je, bez obzira da li je ovde ili u nekom drugom klubu, najvažnije da može da pokaže da je 100 odsto spreman. Imao je problema sa povredama, ali to je sada gotovo, trenirao je, spreman je fizički i psihički, uživa u ekipi. To se može videti svake sekunde na treningu", naveo je on.

"Kada igra vidi se njegov učinak. Ali, o takvim stvarima ne govorimo u javnosti, pa ćete i dalje morati da spekulišete", dodao je nemački trener.

Liverpul je prvi na tabeli sa 13 bodova više od drugoplasiranog Lestera.

(Beta)

Kurir