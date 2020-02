EH, DA JE VIŠE FUTSALA! Čak 8.700 ljudi prosečno gleda reprezentaciju! (FOTO)

Da li ima neko kartu više - pitanje je koje se u utorak veče najčešće čulo ispred dvorane Čair u Nišu. To možda najbolje od svega odslikava popularnost futsala u našoj zemlji.

Srbija je bila domaćin kvalifikacija za Mundijal. U Nišu su na megdan našoj reprezentaciji izašle Španija (1:5), Francuska (4:2) i Ukrajina (5:2). „Orlovi“ su sa dve pobede došli do drugog mesta i plasmana u baraž, u kojem će u aprilu igrati protiv Finske.

- Nismo ni svesni koliki uspeh smo napravili. Bili smo praktično otpisani, malo ko je verovao da možemo do jednog od prva dva mesta. Pokazali smo moć u prvoj i drugoj utakmici. Protiv Španije nam je falilo više hrabrosti, bez obzira na snagu rivala, a imali smo i dva velika peha. Prvo je Rakić dobio crveni karton u meču protiv Francuza, a potom je i Pršića uhvatio virus veče pre meča - priča za Kurir Bojan Pavićević, direktor FSS zadužen za futsal.

foto: FSS

Čair - krcat. Arena, kada reprezentacija igra u Beogradu - krcata. Srbija mnogo više voli futsal nego što je on zastupljen u javnosti. -

Apsolutno! Futsal se voli u našoj zemlji, ali to nije sport koji ima prostor u medijima, koji donosi jaka TV prava, koji ima marketing... Iako smo do najveće mere zapostavljeni, gde god igramo, dvorana je puna, i to je prava slika snage futsala u Srbiji. Apelujem na sve - dajte nam malo više pažnje, jer to zaslužujemo - kaže Pavićević.Miloš Bjelinić

Kurir/E.K.

Kurir