ZVANIČNIK PARTIZANA I OFICIR JNA MI JE DOŠAO U KUĆU... Mijatović otkrio šta je doživeo kada je hteo da pređe u Hajduk!

Mijatović se u velikom intervjuu za magazin "Jot down" dotakao tema o kojima retko priča u javnosti, a koje su u našem regionu uglavnom tabu tema.

Podržali ste nezavisnost Crne Gore. To je bilo malo čudno, jer ste nekoliko godina ranije bili ispred ambasade SAD u Madridu i prostestovali ogrnuti u zastavu Jugoslavije - glasilo je prvo pitanje.

" Podržao sam predsednika Crne Gore, jer je on moj prijatelj. Znamo se 30 godina. Nije bilo moguće da dođe do problema, bio je to referendum. To nisam uradio zbog politike, već zbog prijateljstva. Sada svaka zemlja ima svoj put i to je to", počeo je Mijatović za “Jot Down”.

Trebalo je Mijatović svojevremeno da pređe u Hajduk, ali se ipak odlučio za Partizan zbog priče koja se obistinila.

"Upozoreni smo šta će da se dogodi za nekoliko godina. Zvaničnik Partizana, oficir u JNA, došao je u moju kuću i rekao ocu i meni da će da se dogodi nešto o čemu ne može da priča. Mislio sam da će da me uplaši..."

Ipak, sve što se u Jugoslaviji dešavalo nije uticalo na njegovo prijateljstvo sa hrtvatskim fudbalerima...

"Bili su to Šuker, Boban, Prosinečki ... moji prijatelji. Bio sam na stadionu, posetio ih... Sećam se da je u Beogradu bila priče kako sam mogao da pozdravim neprijatelje, ali to bih uradio uvek. To su moji prijatelji. Nikada nisam ulazio u politiku, samo su me interesovali sport i prijateljstvo. Želeo sam da provedem vreme sa kolegama koje su nosile dres Jugoslavije, kao i ja. Bio sam kritikovan, nazivan izdajnikom, ali nije me bilo briga".

Tada je Mijatović poručio: "Nisam primitivac. Neću pokazati patriotizam, ako okrenem leđa prijateljima“.

"Zašto sportista mora da sledi strategiju političara? To sam mislio tada, mislim i sada. Moj patriotizam se ogledao u tome da branim boje mog tima na najbolji mogući način i da golovima donosim radost ljudima. Neki sportisti su palili zastave, govorili nešto, ja nikad. Niti ću".

Ubrzo je sa Šukerom zaigrao u Realu, kada se kasnije legenda tog kluba treneru Kapelu žalila kako ga njih dvojica ignorišu.

"Bilo je istine u tome (smeh). Sada mogu to da kažem,'' zaključio je Mijatović.

