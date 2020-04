PA NISAM JA VREĆA KROMPIRA! Hrvat otkrio kakvo je stanje u Barseloni posle smanjenja plata: Neću trpeti takvo ponašanje!

"Već dve godine stalno se, a posebno tokom pauza između sezona, pa tako i tokom ove prisilne pauze zbog korona virusa, piše i govori o mom odlasku iz Barselone. Na to sam uvek odgovarao onako kao što ću i sada. Igrati za Barcelonu meni je savršenstvo, ispunjenje sna. Zato bih hteo do kraja ugovora igrati i uživati ovde i pomoći u osvajanju svih trofeja. Ako to nije moguće, sešćemo i dogovoriti rastanak. Ipak, moja želja je da odradim ugovor s Barselonom do kraja", ističe Rakitić koji u poslednje vreme nije pružao dobre partije, pa je od ključnog igrača postao rezerva.

foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo

"Činjenica je da je prvi deo sezone za mene bio jako loše iznenađenje, ali iz toga sam izvukao pouke i poboljšao se. Ponekad vam se događa ono što ne možete shvatiti, ali to trebate da prihvatite", smatra hrvatski reprezentativac i još jendom ponovio šta mu to smeta u katalonskom klubu.

"Nije me povredilo to što ne igram, nego odnos prema meni. Prošla sezona bila mi je najbolja od šest koje sam igrao u Barseloni, ali su i tada hteli da me izguraju iz kluba, što me jako iznenadilo i što ne mogu shvatiti, ali sam prihvatio jer želim najbolje za tim, saigrače i klub. Nakon toga su došli lošiji rezultati, ali na mene nisu računali i to me jako povredilo", iskreno je rekao Hrvat i jasno stavio do znanja klubu da takve stvari neće trpeti.

foto: EPA / Franck Robichon

"Svestan sam situacije i svog statusa, ali nisam vreća krompira s kojom mogu da rade šta hoće. Želim da budem tamo gde me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barseloni, divno, a ako nije, otići ću tamo gde želim ja sam, a ne tamo gde me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpeti takvo ponašanje", zaključio je Rakitić.

(24sata.hr)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir