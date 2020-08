STANKOVIĆ O PITANJU SVIH PITANJA: Trener Zvezde prvi put progovorio o bivšem fudbaleru Mančester junajteda

"Volim da stvari idu svojim tokom. Svaki meč nam je bitan i želimo da pristup bude na visokom nivou, jer smatram da to pravi razliku na terenu. Protivnika ne treba potceniti, ali ne preceniti, međutim, profesionalni pristup ti uvek donosi nešto dobro, podiže nivo igre i mogućnost pobede. Na trijumf idemo i sutra, bez kalkulisanja, želimo da nastavimo da igramo kako smo počeli. Što se zdravstvenog biltena tiče, manje-više su svi tu. Imali smo problem sa Tomaneom koji je dobio udarac, ali je jutros trenirao, tako da će i on biti na raspolaganju. Što se Kange tiče, on neće početi, ali je pozvan za meč. Ne želim da reskiram sa takvim pojačanjem, već hoću da sačekam pravi momenat. Vraća se i Milunović na koga ozbiljno računam. Ponovo, slatke muke" - počinje Stanković.

Afirmativno je govorio šef stručnog štaba tima o kvalitetima ekipe iz Subotice.

"Spartak je ekipa koja se nadigrava i ne prave razliku između toga da li igraju kod kuće ili na strani. Ne znam dal će promeniti nešto, rotirati, ipak smo svi imali tri meča u kratkom periodu. Oni nemaju strah, imaju kvlaitetne fudbalere, nekoliko igrača koji su ponikli u našoj Omladinskoj školi koji će imati dodatnu motivaciju da se pokažu i dokažu da su trebali da budu prepoznati i zadržani. Tu je i Nikolić, sjajan napadač koji ukoliko ima dan, može da napravi probleme. Suštinski, volim da znam protiv koga igram, ali 70 posto gledam nas, a 30 posto gledam rivala. Ako ne znaš kako da stojiš na terenu, onda ti ne vredi ništa".

Govorio je Stanković i o potencijalnim rotacijama za meč protiv Spartaka.

"Momenat je da se igraju utakmice. Tek je početak sezone i hvatamo formu. Ako neko ima manji problem, nećemo reskirati, ali ako je neko zdrav, nemam problem da igra sve utakmice. Mečevi su najbolji trening, pogotovo za obaveze koje nam slede u Evropi. Želim da ekipa bude maksimalno spremna".

Krstović je pogodio mrežu protiv Mačve i time nagovestio da je i više nego raspoložen za postizanje golova, sa čime se slaže i Dejan Stanković.

"Nametnuo se. Kada sam sarađivao sa njim u Turskoj i na Kipru, isticao se borbenošću, profesionalizmom i nismo imali ni najmanji problem što se tiče rada i zahteva. On je momak koji od prvog do poslednjeg minuta pruži svoj maksimum i spreman je da stavi glavu tamo gde neko ne bi nogu. Jeste imao problem sa kopačkama pred meč sa Mačvom, video sam da se zagreva sa gumenim kramponima, pa da je potom pozajmio Borjanove. Na njegovu sreću se snašao. Šalu na stranu, on je budućnost Crvene zvezde i zaslužuje šansu, bez obzira na to što je bonus igrač".

Danas je godišnjica čuvene penal-serije u Kopenhagenu kada je Crvena zvezda uspela da eliminiše danskog šampiona u utakmici koja će ostati večno zapamćena u istoriji ovog kluba.

"Gledao sam utakmicu kod kuće u Milanu. Nije bilo pice i koka-kole, jer je zaista tenzija bila ogromna. Sećam se svega, definitivno istorijska utakmica za Crvenu zvezdu" - smatra Stanković.

Pitanje svih pitanja u zvezdaškoj javnosti jeste dolazak napadača Federika Makede, a sad je o tome progovorio Stanković:

"Fudbal je živa stvar, špic njegovih kvaliteta daje mogućnost drugim klubovima da se ubace u trku. Sam igrač odlučuje gde će da ode. Ubeđen sam da se radi na Makedi, on bi bio ozbiljno pojačanje za Crvenu zvezdu" - zaključio je Stanković.

Kurir sport

Kurir