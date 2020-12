EKSKLUZIVNO! BORA MILUTINOVIĆ ZA KURIR: O prijateljstvu s Maradonom, reprezentaciji, Vidiću... VIDEO

Bora Milutinović, fudbalski čudotvorac, kako su ga krstili svetski mediji, potresen je smrću svog prijatelja Dijega Maradone. Legendarni trener koji je na svetskim prvenstvima u fudbalu kao selektor vodio pet različtih reprezentacija (Meksiko, Kostarika, SAD, Nigerija i Kina) i ispisivao istoriju, konstatuje da je svet izgubio jedinstvenog i originalnog čoveka, kakav se jednom rađa.

Smrt Dijega Maradone nije ostavila bilo koga ravnodušnim na planeti, a Bora Milutinović u razgovoru za Kurir kaže:

- Jedan moj drug, tako bih rekao za Maradonu. (uzdah) Tužna vest za mene, kao i za celi svet. Imao sam sreću da ga poznajem. Ovih dana sam ga se nekoliko puta setio i uglavnom lepih trenutaka koje smo proveli zajedno. Maradona je bio čovek koji je digao fudbalsku igru na jedan veći nivo, bio je neponovljiv, originalan!

foto: Printscreen

Bora Milutinović otkriva da nije bio blizak sa Dijegom, ali da su se poznavali i kada god bi se videli, jedan drugom su znali da izmame osmeh na licu.

- Više smo bili drugari, nego prijatelji, rekao bih. Imao sam sreću da ga upoznam u vreme osamdesetih godina prošlog veka, kada je bio na vrhuncu svoje slave, kada je osvojio mundijal 1986. godine! Bio sam tada selektor Meksika. A, on je tada bio najbolji! Svojim bravurama, inteligentnim potezima dizao je publiku na noge. Bio sam mu i trener jednom, na humanitarnoj utakmici u Americi. Kakva je čuda pravio u svlačionici. Napravio je takvu atmosferu da smo se svi smejali i uživali.

Objasnio je Bora i jedinstvenost i originalnost Dijega Maradone.

- Kad me već pitate za Dijega, moram vam reći sledeće. Njegova sudina je da je rođen gde je rođen, da je živeo kako je živeo... Njegov odlazak u Napoli... Tamo u Napulju se osećao opet kao dete, ponovo je bio srećan. U ambijentu koji ga je inspirisao... Mene je Maradona podsećao na našeg Šekularca. Naravno, ne mogu Šeki i Dijego da se porede, ali su imali dosta toga zajedničkog. Maradona je bio dete sa ulice iz Buenos Airesa, tamo gde je vaspitan. Bio je buntovnik, nosio je mentalitet ulice, hrabrost, šmek, dovitljivost, snalažljivost... Takav je bio naš Šeki, Bulbulderac, oličenje beogradske kaldrme i mangupluka. Slava velikom Dijegu! Nema druge.

foto: Printscreen

Prisetio se Bora u razgovoru za Kurir i jedne anegdote sa Dijegom, koja opisuje kakav je čovek bio Argentinac.

- Dosta puta smo se viđali i sretali. I uvek je bilo nekih šala i dosetki. Voleo je da se smeje. Sećam se, Meksiko i Argentina su igrali 1984. utakmicu i završeno je 1:1! I on je tada dao gol za "gaučose". Mogao je još jedan, ali nije hteo. Bio je 90. minut i slobodnjak za Argentinu. Zicer za Dijega, ali nije ga dao. Kada je meč završen, prišao mi je, i onako uz osmeh, kako je samo on mogao rekao mi - Eto, Boro, vidi šta sam uradio, da ti ne bi bio nesrećan. I smejao se posle toga. Zagrlili smo se, a ja sam mu odgovorio - Dobro je da si se setio! To ga je mnogo obradovalo. Klasičan "portenje" što bi rekli Argentinci. Duhovit, talentovan, uvek raspoložen za šalu.

foto: Profimedia

Bora i Dijego viđali su se poslednjih godina, na raznim skupovima i seminarima. Tada je i otkrio da Maradona odlično poznaje Srbe.

- Bio je isti! I dalje je imao tu dečačku crtu u sebi. Voleo je da se smeje. Znao je da sam Srbin. Maradona je Srbe upoznao kada je Kusturica radio film o njemu. Bio je oduševljen našim narodom, boraveći u Srbiji spoznao je koliko zajedničkih crta imaju Srbi i Argentinci. Kusturica ga je doveo u Beograd i Srbiju i on je stvarno uživao u našoj zemlji. To je često ponavljao i rado se prisećao tih vremena.

foto: Nebojša Mandić

Milutinović posebno apostrofira odnos Argentinaca prema svom idolu.

- Svet je mnogo izgubio njegovom smrću. Dijego je bio osoba velike harizme, čovek koji je svojim igrama i pojavom uvek skretao pažnju na sebe. Argentinci su danima u tuzi i oni ga nikada ne}e zaboraviti. Svaki dan gledam snimke iz Argentine i divim se tom narodu. Dijego je bio umetnik u kopačkama. Argentina ga nikada neće zaboraviti.

Pitali smo Boru Milutinovića kako vidi neuspeh srpske reprezentacije koja nije uspela da se plasira na EP, još od 2000. godine.

- Gledao sam utakmicu protiv Škotske. Ne znam šta bih rekao... Ne bih voleo da se moje reči pogrešno protumače. Nije lako biti među najboljima. Tumbaković je sposoban trener, od njega zavisi hoće li napraviti tim za naredne akcije reprezentacije. Protiv Rusije je bilo dobro, ali protiv Škotske... Tu je bilo mnogo stvari za analizu. Sa ove distance ne mogu da pričam o tome. Nisam ja ovde da dajem savete...

foto: @starsport

Nemanja Vidić, legenda srpskog fudbala, zatražio je smenu rukovodstva FSS i struke posle debakla od Škotske.

- Lep je osećaj kad možeš da kažeš ono što misliš. A, ako neko ima kredibilitet koji je izgradio kroz svoju bogatu i cenjenu karijeru, onda je to sigurno Nemanja Vidić.

foto: @starsport

Na kraju, Bora Milutinović veruje da će fudbalska Srbija prebroditi podele i plasirati se na mundijal 2022.

- Nadam se da će moja Srbija doći u Katar! To bi bilo divno! Voleo bih da "orlove" vidim na svetskom prvenstvu. Ja bih bio domaćin, ovde u Kataru, gde živim poslednjih nekoliko godina. U drugom smo šeširu na žrebu. Sve zavisi kakvu ćemo grupu dobiti, ali ja sam optimista. Svi kao nacija treba da budemo optimisti, da podržimo našu Srbiju - zaključio je Bora Milutinović.

Kurir sport / Aleksandar Radonić

Kurir