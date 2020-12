OGNJEN KOROMAN ZA KURIR: Mogli su da me pozovu na razgovor, odazvao bih se, a ne da me privode kao kriminalca i još pred detetom!

Ognjen Koroman pušten je kući posle saslušanja u beogradskoj policiji po nalogu tužilašva, a nakon privođenja na prelazu Mali Zvornik kada je prešao granicu Republike Srpske sa Srbijom.

“Mogli su da me pozovu na razgovor, odazvao bih se kad god da kažu, a ne da me neočekivano privode na granici kao nekog kriminalca, i to pred detetom. I zar je moralo da se prelazi toliki put da bih dao izjavu”, istakao je za Kurir bivši reprezentativac koji je potvrdio da je na saslušanju bio u svojstvu građanina na osnovu objava na Fejsbuku.

“Zahvalio bih se policiji koja je bila maksimalno korektna. To iskreno kažem, bez imalo ironije. Ne osporavam svoje objave na Fejsbuku, gde sam pominjao Kokezu i Terzića, samo u njima nije bilo nikakvih pretnji na osnovu kojih su me pozvali na razgovor, već isključivo ukazivanje na gorući problem u srpskom fudbalu. Bilo kako bilo, moja borba za sport i bolji fudbal neće prestati”, završio je Koroman.

Kurir sport

Kurir