ZA SMRT OCA SAZNAO IZ NOVINA, MAJKA MU UMRLA ZA VREME MEČA: Vladimir Stojković EMOTIVNO o najtežim momentima

- Za smrt oca sam saznao iz novina, posle utakmice sa Kazahstanom, a dva dana kasnije sam branio protiv Portugala - počeo je priču Stojković, a potom nastavio:

- Završili smo meč sa Kazahstancima i niko se nije usuđivao da mi kaže šta se desilo, odlagali su svi nekako do sletanja na beogradski aerodrom. Tada je predsednik FSS bio Zvezdan Terzić i sećam se da sam pričao telefonom, a po njega je došao vozač, koji je parkirao automobil i onako nehotice bacio novine na haubu… Onako u magnovenju, na telefonskoj liniji, pročitam da sam ostao bez oca i onda su počeli da prilaze i kažu mi da je to istina, da me smire.

Da mu je majka preminula, saznao je neposredno posle meča sa malteškom La Valetom.

- Mama… Partizan je igrao meč sa La Valetom na Malti, lako smo dobili i izašao sam ispred svlačionice da malo sumiram utiske i vratio sam se na masažu. U jednom momentu mi prilazi sekretar stručnog štaba Ljubiša Ranković, kaže mi da neko hoće da me čuje i pošto mi je dao telefon, sačekao je par sekundi i onda me obuhvatio obema rukama oko grudnog koša i stegao najjače što može. Osetio je da neću biti dobro i tada mi je brat saopštio tragičnu vest, mama je zapravo preminula ranije, saznali su u poluvremenu, ali mi nisu rekli, Šta ćete, to je život - objasnio je nikad emotivniji Vladimir Stojković.

