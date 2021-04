MITAR ISKREN DO SRŽI: Reagovao bih isto kao RONALDO! Nismo imali priliku da se izljubimo kao ljudi!

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović prokomentarisao je ponašanje Portugalca Kristijana Ronalda na utakmici u Beogradu.

Podsetimo, Srbija i Portugal odigrali su nerešeno 2:2 u drugom kolu kvalifikacija za Mundijal u Kataru, a utakmica je ostala upamćena po nepriznatom golu Kristijana Ronalda u nadoknadi vremena.

Kristijano je u 93. minutu prevario Dmitrovića, ali sudija nije video da je lopta prešla gol liniju pre intervencije Stefana Mitrovića.

Portugalac je poludeo zbog ove odluke, a Mitar ga u potpunosti razume.

"Da sam ja bio na njegovom mestu, reagovao bih isto. Poslednji sekundi utakmice, vidiš da je lopta ušla u gol. Mi kažemo da nije, on je video da jeste. Mislim da bih se slično i ja poneo, tako da ga razumem. Ne bih bacio kapitensku traku, ali bio bih jako ljut i iznerviran. On je prošli put dao gol iz ofsajda, sada se nama to vratilo. To je fudbal", rekao je srpski rekorder za TV Prva.

foto: Profimedia

Mitar je istakao da nije imao priliku da porazgovara sa Portugalcem nakon meča.

"Što se tiče Ronalda i Portugala, nismo se videli ni pre ni posle utakmice. Nema ni razmene dresova, rukovanja, zbog ovih mera... Nismo imali priliku da pričamo i da se ’izljubimo’ kao ljudi, što bi se reklo", kaže Mitrović.

Kurir sport