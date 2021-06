PIKSI ZADOVOLJAN DRUGIM POLUVREMENOM: Stojković izneo utiske posle remija sa Jamajkom!

"To se, pre svega, odnosi na dešavanja u drugom poluvremenu. Napravili smo u pauzi četiri izmene, promenili sistem i to je dalo rezultat. Igrali smo mnogo bolje u drugom poluvremenu", rekao je Stojković za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Reprezentacija Srbije igrala je danas nerešeno 1:1 (0:1) sa Jamajkom, u prvoj od dve provere koju izabranici selektora Dragana Stojkovića imaju u Japanu.

"Utakmica je bila jako zahtevna u fizičkom smislu. Protivnik je bio izuzetno spreman i bukvalno se na svaku loptu išlo sa dosta faulova, što je nama stvaralo probleme. Nemam razloga da budem nezadovoljan, tim pre što je u našem timu bilo puno debitanata, ako se ne varam čak šest-sedam u startnoj postavi", rekao je Stojković.

Srbija je protiv Jamajke igrala sa desetoricom debitanata - sedam startera i trojicom koja su u igru ušla u nastavku meča.

"Upravo im je drugo poluvreme pokazalo da fudbal ume da bude veoma kreativan i da zadovolji sve, kako njih koji ga igraju, tako i nas na klupi i ljude koji prate utakmicu na televiziji", rekao je Stojković.

"Moram još jednom da pomenem faktore koji nam nisu išli u prilog, pre svega dalek i naporan put, kao i vremensku razliku u Japanu. Momci još imaju problema sa spavanjem i ovo što su danas odigrali ja im zaista čestitam", dodao je Selektor.

Jedini gol za Srbiju postigao je Strahinja Pavlović. Ovo je bio njegov osmi nastup za reprezentaciju i prvi gol.

foto: FSS

Ipak, selektor je ukazao na detalj koji bi igru mladog štopera učinio još efikasnijom.

"Strahinja je ušao u drugom poluvremenu i videlo se da je uneo svežinu. Čini mi se da igra sa puno samopouzdanja, što je jako važno za mladog igrača. Zaslužuje pohvale za gol koji je postigao. I to desnom nogom, što je bilo iznenadjenje za sve nas, a pretpostavljam i za njega samog", rekao je Stojković.

"S druge strane, ne sme da pravi neke greške koje su jednostavno nedozvoljene. A to je da gubi loptu bez ikakve potrebe i da daje protivniku prostor, pa onda moramo da trčimo po ovakvom vremenu. Da, to sam zaboravio... pored svih ovih problema koje sam nabrojao, danas je bilo dosta sparno i jako teško vreme za trčanje", dodao je on.

Srbija je mogla i do potpunog preokreta, da je šut Nemanje Gudelja u poslednjem minutu bio malo precizniji.

"Idealna pozicija, već sam je video u mreži. Praktično, samo da je pogodio okvir gola. Gudelj je igrač koji ima izuzetno precizan i jak šut. Mislio sam da će ići na varijantu jačine, a ne tehnike. On se opredelio za ovo drugo i nažalost pogrešio. Ali nema veze, ništa se ne bi promenilo u mom stavu o utakmici i da smo pobedili Jamajku", rekao je Stojković.

"Jedno je sigurno, momci su pružili maksimum i ne bi bilo pošteno da su izgubili. U svakom slučaju, jedno veliko iskustvo za debitante, oni će celog života pamtiti ovaj dan jer su prvi put u karijeri branili boje najboljeg tima svoje zemlje", zaključio je selektor Srbije.

Srbija u petak igra protiv Japana.

Beta