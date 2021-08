PIKSI SA ČELNICIMA FSS U OBRENOVCU DELIO OPREMU, PA PORUČIO: Jedva čekam da zaigramo pred publikom VIDEO

Za Obrenovac je to dan koji se pamti, jer ne dolaze svaki dan selektor Srbije, ali i čelni ljudi Fudbalskog saveza, u grad koji je Srbiji nekad podario superligaša, a bio je i ostao grad sporta i fudbala.

Slike iz gradske Hale sportova ostaće u sećanju onima koji su dočekali goste iz Beograda, koji opet nisu došli praznih ruku.

Donirao je Fudbalski savez ogromnu količinu opreme klubovima iz Obrenovca i okoline, spisak onih koji su dobili je poduži Radnički, Prva iskra, Budućnost, Posavina, Zvezda Konatice, Strelac, Omladinac, Zabrežje, Rojkovac, Duboko, Jedinstvo, Polet Grabovac, Rvati, Obrenovac 1905, ŠF Deluks, ŽFK Desetka, Crvena zvezda, Rekreativo, Partizan Draževac, Krtinska, Pobednik Piroman, Borac, Barič Munja, Belo polje, Skela, Urovci, Sloga, Ljubinić, Proleter, KMF Palež, Obrenovac…

foto: FSS

Ispred Fudbalskog saveza Srbije, a u ime selektora Dragana Stojkovića i zamenika predsednika Nenada Bjekovića, prisutne je pozdravio Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza.

-Fudbalski savez je do sada širom Srbije podelio veliku količinu opreme, blizu 2300 klubova dobilo je dresove i ostalu opremu, a naš cilj je da do kraja ove godine ili najkasnije do kraja ove sezone, svih 2700 klubova u Srbiji dobije donaciju – rekao je prvi operativac fudbalske organizacije.- Naravno da je prioritet „A“ reprezentacija i plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru, ali u isto vreme FSS ne zaboravlja na male klubove, znamo da su upravo oni baza i sredina u kojoj treba da stasaju budući šampioni i budući članovi naših reprezentativnih selekcija.

foto: FSS

Mnogi mališani hteli su autogram i „selfi“ sa Draganom Stojkovićem, selektorom našeg najboljeg nacionalnog tima. A on nije krio oduševljenje što se nalazi u njihovom društvu…

-Presrećan sam što sam danas u Obrenovcu, lepo je družiti se sa decom, lepo je kada ste u ulozi nekog ko daje, donira, pruža drugome…- iskren je selektor Srbije.- Savetovao bih deci, mladim ljudima, da se bave sportom, jer to je jedna lepa „disciplina“, životna škola. Da li će oni jednog dana biti profesionalci u tom sportu, to je nebitno, odrediće to njihov talenat.Važno je samo da se bave sportom, da ne budu na ulici, da poštuju, vrednuju neke stvari, kao što su porodica, roditelji, treneri, njihovi drugari…Sve ono što mlade generacije treba da neguju.

foto: FSS

Selektora su domaćini pitali i za ono očekuje našu reprezentaciju, duel sa Luksemburgom…

-Nadam se da ćemo imati priliku da igramo pred publikom. Kažu da će biti dozvoljen kapacitet od 50 procenata koliko može da primi stadion i to je za mene jedan lep momenat. Jedva čekam taj dan, do sada sam vodio ekipu kao na treningu, nije bilo navijača. Sada će biti jedan pravi ambijent, nadam se da će ljubitelji fudbala doći na „Marakanu“ da nas podrže a mi ćemo se odužiti onako kako treba – rekao je Dragan Stojković.

foto: FSS

