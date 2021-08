STANOJEVIĆ PRED RADNIČKI: Meni je Superliga kao Evropa! Moramo da pobeđujemo ukoliko želim da budemo konkurenti za titulu! VIDEO

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da njegova ekipa želi da ostane konkurent za titulu zbog čega mora da pobedjuje u svakoj utakmici, pa i u predstojećoj protiv Radničkog iz Niša.

"Posle Evrope nam dolazi prvenstvo, gde je naša osnovna želja i cilj da ostanemo konkurentni za titulu. To sam uvek pričao, ne možeš da obećavaš ništa vezano za titulu, ali moraš da budeš što duže konkurentan. To iziskuje pobedu u svakoj utakmici, nemaš prava na kiks i tako se ponašamo i razmišljamo", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 21 čas na svom terenu protiv Radničkog iz Niša, utakmicu sedmog kola Super lige Srbije. Crno-beli ulaze u duel posle pobede protiv Santa Klare i plasmana u grupnu fazu Lige konferencija.

"Želim da promenim odredjene igrače, kao i do sada, da izvučemo maksimum iz svakog igrača. Svi znamo koliko je ovo važna svaka utakmica. Izjednačavam Evropu i domaće prvenstvo i tako ulazimo i u ovu utakmicu", naveo je Stanojević.

Upitan da li su se igrači emotivno ispraznili posle evropskih utakmica, Stanojević je rekao da bi to bilo neozbiljno.

"Na početku sezone smo, bilo bi neprofesionalno ako bismo tako izgledali i razmišljali. Danas dižemo trening, imaćemo trening sutra pre podne. Maksimalno smo spremni i koncentrisani. Nadam se da igrači nisu individualno slavili, nego da su se odmorili", naveo je on.

"Mislim da smo dobar i karakteran tim, bilo bi neozbiljno. Može da se dogodi da ne pobedite, ali ako je pristup kako treba, ako napadamo, ako je energija kao što je bila do sada... Ne znate da li ćete pobediti, nije lako pobedjivati stalno, ali kako igramo kako treba, ako je Partizan kakav treba, šta god da bude... Ubedjen sam da će tako izgledati, a da li ćemo pobediti, ne znam", dodao je Stanojević.

Radnički je početkom nedelje raskinuo saradnju sa trenerom Aleksandrom Stankovićem, pa će ekipu voditi Vladimir Djordjević, koji inače radi sa omladinskim timom.

"Uvek je nezgodno kada igrate protiv trenera koji prvi put vodi ekipu. On je iz omladinske škole i ima veliko iskustvo kao igrač, ne znamo na koji način će igrati, ali znamo koje igrače imaju i u odnosu na to ne mogu da nas iznenade. To je ekipa koja je projektovana za prvi deo tabele, nisu ih ispratili rezultati, igra je bila korektna, imaju dosta dobrih i iskusnih igrača", rekao je Stanojević.

Upitan o protivnicima u grupnoj fazi Lige Evropa, Anortozisu, Flori i Gentu, Stanojević je rekao da je ekipa imala teži posao u kvalifikacijama, ali da to ne znači da će proći grupu.

"Uvek je nezahvalno reći da si zadovoljan žrebom, ali ako poredimo kvalifikacione utakmice koje su bile izuzetno teške. Imamo respekta, oprezni smo, nemamo prava da pretimo niti objašnjavamo kako ćemo biti prvi. Treba ići utakmicu po utakmicu, prva je na Kipru, razna su iskustva sa ekipama sa Kipra, tako prilazimo tome. Koliko je težak bio žreb u kvalifikacijama, možemo reći da je bolje nego što je moglo da bude", ocenio je.

"Verovatno je lakša grupa nego što smo imali kvalifikacije, a može da se desi da ne prodjemo grupu. Nemamo pravo da nešto pretimo, ovo smo uradili kako smo uradili", dodao je trener Partizana i rekao da je zadovoljan rasporedom utakmica.

Upitan o situaciji sa Sejdubom Sumom, koji se povredio tokom utakmice protiv Santa Klare u četvrtak uveče, Stanojević je rekao da se radi o rupturi, da ne zna kada će se fudbaler oporaviti, ali da neko vreme neće moći da računa na njega.

Na konstataciju da bi u nedelju mogao da ostvari 100. pobedu na klupi Partizana, Stanojević je rekao da nije znao za taj podatak.

"Drago mi je, dobro je kada pobedite 100 utakmica, ali ako 101. izgubite ne važe ovih 100. Koncentrisan sam na svaki sledeći korak, ne razmišljam o tome šta je bilo niti šta će biti", dodao je.

Upitan o kvalifikacijama za Ligu konferencija, Stanojević je rekao da je najzadovoljniji karakterom ekipe, energijom, odlučnošću, taktičkom disciplinom i timskom igrom.

"Shvatili smo da smo kolektiv a ne pojedinci, pojedinci ne mogu da budu ispred kolektiva. To mi je najveći dobitak, svi su razmišljali, igrali rešavali sve kao jedan. Druga stvar je pozitivna energija navijača, kojoj smo i mi svojim zalaganjem i odnosom doprineli", rekao je.

Stanojević je rekao da ekipa na treninzima mnogo radi na prekidima i da se o svemu vodi račina i dodao da je zadovoljan igrom Miloša Jojića, koji je uvek medju najboljim trkačima na utakmicama.

U vezi sa prelaznim rokom, Stanojević je rekao da je sve moguće, kao i da klub zna šta on želi.

"Nisam za to da dovodimo igrače ako nismo 100 odsto sigurni. Hoćemo da se pojačamo, ali nećemo po svaku cenu. Imao sam tri pika koja su mi se svidjala, rekao sam šta nam je potrebno, klub to zna, radio je na tome i radi, a da li će neko doći li neće, videćemo", naveo je on.

Uoči sedmog kola Super lige Srbije, Partizan ;je prvi na tabeli sa svih 15 bodova iz pet mečeva, a Radnički ima meč više i sa šest bodova zauzima 12. mesto.

