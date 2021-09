PEP GVADIOLA ZADOVOLJAN POSLE POBEDE U DERBIJU SA ČELSIJEM: Odigrali smo fantastično!

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je njegova ekipa danas bila fantastična u pobedi protiv Čelsija u Premijer ligi.

"Od prve do poslednje sekunde pokušavali smo da igramo našu igru i bilo je fantastično. Igrali smo veoma dobro. Osvojili smo još tri boda i to je zaista dobro. Ta tri boda daju nam svest da to možemo ponovo da uradimo (osvajanje titule)", rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

Siti je danas pobedio Čelsi na Stamford Bridžu sa 1:0, golom Gabrijela Žezusa u 53. minutu.

Gvardiola je postavio klupski rekord sa 221. pobedom, čime je preskočio Lesa Mekdavela, koji je predvodio ekipu u pedesetim i šezdesetim godina prošlog veka i osvojio FA kup 1956.

"Ponosan sam. U 221 utakmici nisam postigao gol. Rekord delim sa svim ljudima u klubu, igračima, svim saradnicima. Svi smo veoma ponosni što smo to ostvarili, biti blizu Lesu Mekdavela, prethodnog rekordera. Pokušaćemo da ostvarimo još", naveo je Gvardiola.

Posle šest kola u Premijer ligi, aktuelni šampion Premijer lige Siti je drugi na tabeli sa 13 bodova, bodom manje od vodećeg Liverpula.

Beta