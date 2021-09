STANOJEVIĆ POSLE ZVEZDE NUDIO OSTAVKU! Trener Partizana pred Grobarima: Teško ću ostati na kraju sezone VIDEO

- Nisam siguran, želim da završim na najbolji mogući način, ali teško, teško. To je strahovita potrošnja. Videćemo kako će i u kom pravcu ići. Svako bi želeo da doživi sudbinu Ljubiše Tumbakovića, čovek koji nas je naučio šta znači Partizan. Ja sam osam godina bio u inostranstvu, od toga pet godina u Kini. Stvarno ne moram da idem u inostranstvo, najsrećniji bih bio da ostanem pet ili deset godina. Ali to je mnogo teško - odgovorio je Stanojević na pitanje oko ostanka u Partizanu, a zatim priznao da je letos ponudio ostavku upravi:

- Imali smo 19 pobeda, stabilizovali se i potom izgubili finale Kupa. Izgubili smo finale protiv Zvezde i podneo sam ostavku, iskreno, kad sam došao u klub. To je bio moralni čin, jer Partizan mora da osvaja trofeje i ulazi u Evropu. I ja sam iskrenu ostavku dao i otišao. Ljudi iz kluba su me vratili, nema potrebe da patetišem. Nema alibija. - Mi možemo da uzmemo titulu. I to mi je najveći izazov. Možemo da osvojimo i Evropu, ali ovo mi je jedina želja, najveća želja. Jednom prijatelju sam rekao 'Je l' moguće da ti misliš da ne možemo da uzmemo titulu?'I on mi kaže 'nema šanse da nam dozvole da uzmemo titulu'. Ma neću to da slušam. Kako je Marko Nikolić uzeo titulu? Uvek će neko nešto reći. Kurir sport