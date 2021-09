OMLADINCI ZVEZDE SLAVILI NAD SENT PATRIKOM U LIGI ŠAMPIONA ZA MLADE Neđić: Zaslužena pobeda!

Pobedili su omladinci Crvene zvezde ekipu Sent Patrika na gostovanju u okviru Lige šampiona za mlade sa 2:1, a oba pogotka postigao je Marko Lazetić.

Utiske posle meča izneo je šef stručnog štaba crveno-belog tima Marko Neđić.

"Imamo pozitivan rezultat pred povratak u Beograd i to je ono po šta smo došli. Sama utakmica je bila takva da smo je na vreme otvorili pogotkom i posle pred sam kraj prvog dela igre - udvostručili prednost. Uz to smo imali i ogroman broj šansi, nažalost ih nismo iskoristili. ali smo u potpunosti kontrolisali utakmicu i pitali se za sve na terenu. Pred kraj je usledio mali pad koncentracije i crveni karton i primljen gol posle centaršuta, totalno neočekivano, sve to u desetak minuta. Ipak, sve su to mladi i talentovani fudbaleri i takvi propusti su sasvim normalni kada govorimo o omladincima, ono što mene raduje to je da smo odigrali dobru i dopadljivu utakmicu i demonstrirali da i u Evropi možemo da igramo kao u prvenstvu. Takođe, želim da se zahvalim i navijačima koji su došli da nas podrže u velikom broju, osećali smo se kao da igramo na domaćem terenu, zaista smo se svi prijatno iznenadili", počeo je Neđić.

Revanš utakmica zakazana je za 20. oktobar, a u međuvremenu naše bisere čekaju utakmice sa večitim rivalom, Vojvodinom.

"Sad nas čeka paklen raspored, nekoliko najvažnijih utakmica u domaćem šampionatu je pred nama. Na sve to, nije ovo rezultat koji nam garantuje siguran prolaz, niti ću dozvoliti igračima da se opuste. Želim da i 20. oktobra izađu na teren kao da je 0:0 i da pokažu domaćoj publici koliko su talentovani i šta sve mogu. Znam da oni to imaju u sebi i zbog toga se ne brinem", zaključio je Neđić.

foto: Profimedia

(Kurir sport/FK Crvena zvezda)