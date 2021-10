BORJAN SE OGLASIO, PRVI PUT POSLE KORONE: Odlično se osećam, navikao sam na BOČNE UDARE jer MOĆNA ZVEZDA svima smeta

Pred fudbalerima Crvene zvezde su brojni izazovi u vidu takmičenja na tri fronta, a oporavljeni kapiten Milan Borjan veruje u svoju ekipu i u to da će ciljevi biti ostvareni.

Iskusni golman preležao je koronu, ali i stomačni virus, zbog čega je imao nešto dužu pauzu.

foto: Starsport©

- Odlično se osećam. U potpunosti sam se oporavio, sve je u najboljem redu i treniram maksimalno. Ne samo ja, već čitava ekipa radi na vrhunskom nivou kako bi što spremniji dočekali sve izazove koji slede. Pred nama je gust raspored do nove pauze u novembru, praktično ćemo dva puta nedeljno igrati utakmice, i to je nešto za šta su potrebne i fizička i mentalna snaga. Ipak, verujem da smo sposobni da ponovo usrećimo sve one koje su uz nas i da dobrim rezultatima "nateramo" zvezdaše da budu ponosni - počeo je Borjan.

Bočni udari uvek postoje kad je Crvena zvezda u pitanju, ali kohezija igrača i navijača je recept da se to nadjača.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

- Zvezda je u poslednjih pet godina mnogo porasla, vratila se tamo gde pripada, i dominira. Baš zato imam osećaj da svima smeta i da su svi krenuli u napad na nju i na svakog od nas. Osećam da su samo zvezdaši uz nas, uz svoj klub, ali i to je dovoljno, jer mi uz pravu podršku sa tribina možemo da pokažemo da smo jači od svega i od svih. Zato pozivam sve zvezdaše da budu uvek uz nas, na svakoj utakmici, na svakom stadionu, a naročito na Marakani. Jer zajedno na taj način sve možemo da pobedimo i na terenu i van njega i da pokažemo da smo sa razlogom najveći - zaključio je Borjan.

