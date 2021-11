PIKSI UVEREN U TRIJUMF PROTIV PORTUGALA! Selektor Srbije poručio: Moramo u Katar, idemo da napadamo i pobedimo!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi, saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeći meč godine sa Portugalom u Lisabonu, 14.novembra. To će biti ključna utakmica za Srbiju i ukoliko Orlovi žele da se plasiraju na Svetsko prvenstvo u Kataru direktno kao prvi u grupi, moraće da pobede selekciju Fernanda Santoša i to na njihovom terenu.

Na pitanje da li će biti promena za utakmicu u Lisabonu u odnosu na meč u Beogradu, selektor Srbije je rekao:

- Svaka utakmica je različita i ne postoje dve iste utakmice. Ne postoje dva ista ambijenta. Ne postoji ništa što je isto. Treba biti dovoljno skoncentrisan, dobar, motivisan, bolji za jedan gol od Portugalije. Ništa se neće menjati u pripremi utakmice, niti nas zanima protiv koga igramo. Zanima me samo kako se ponašamo na terenu i kako da odigramo najbolje što možemo. Ime protivnika je totalno nebitno. Znamo da su jedna od najboljih ekipa u Evropi, ali to ne menja ništa kod nas. Zaboravite da ćemo ići sa belom zastavom. Idemo da napadamo i na pobedu!

Piksija optimizam ne napušta, što govori i odgovor na pitanje da li bi eventualni odlazak na prvenstvo sveta bio najveći uspeh u trenerskoj karijeri.

- Kako bre eventualni? Moramo da idemo u Katar! Ne, neće... Predvideli smo dobro da će finale biti sa Portugalijom u Lisabonu. Nismo pogrešili u proceni. Skoncentrisani smo od skupljanja do skupljanja. Cilj je odlazak u Katar, to je naša želja. To sam postavio sebi kao zadatak. A, ako se ne ode, to nije tragedija. Postoje sportske nesreće. To da ćemo dati poslednji atom snage, da ćemo igrati hrabar i moderan fudbal, tu nemojte da imate nikakvu dilemu. Da li ćemo da pobedimo, to ne znam. Ali da će Srbija biti prava, kao i do sada, nema nikakve dileme. Ako se kvalifikujemo, biće to lep uspeh celog našeg kolektiva. Jedva čekamo tu utakmicu. Pucaćemo iz svih oružja, pretpostavljamo da će nam trebati pobeda, ali oni 11. igraju u Dablinu i treba im pobeda, pa da sačekamo. Želimo da svaki Srbin aplauzom isprati reprezentaciju. Verujem da će to biti dobro na kraju, završio je razgovor na konferenciji Dragan Stojković Piksi.

