ŠTA JE ZAJEDNIČKO PARTIZANU, ZVEZDI I KOLUBARI? Srđan Mijailović pred duel na Brdu: Bio je to istorijski meč, hoćemo revanš!

Više od mesec dana Brđani nisu znali za trijumf, u međuvremenu eliminisani su u prvoj rundi osmine finala Kupa u Klupcima od Loznice, uz poraz od Partizana u Humskoj, vezali su i tri remija, jedan protiv Voždovca i dva u duelima sa Novim Pazarom.

Serija loših rezultata prekinuta je na teškom gostovanju u Gornjem Milanovcu, na kraju Čukarički je čak i ubedljivo slavio protiv Metalca (3:0). Ujedno, belo-crni su se učvrstili na trećoj poziciji, posle 18 kola imaju dva boda više od Vojvodine, četiri od Napretka, šest od niškog Radničkog...

– Izuzetno bitna pobeda za nas, iz više razloga. Ne samo u rezultatskom, već i u smislu samopouzdanja, pred završetak ove kalendarske godine. I pored činjenice da su rezultati bili nešto lošiji, sve vreme smo držali treće mesto, ali ujedno i propuštali priliku da se bodovno odlepimo na tabeli. Na nama je da to popravimo dobrim rezultatima u preostala tri susreta, uz gostovanje Radničkom u Nišu, ugostićemo na Banovom brdu Kolubaru i kragujevački Radnički – podsetio je Srđan Mijailović.

Jedan od najboljih igrača u dresu Čukaričkog napominje da njegov tim uopšte nije lako došao do trijumfa u Gornjem Milanovcu.

– Rekao je i šef posle utakmice da igra nije bila na nivou na kojem je očekivano da bude, ali je opet velika stvar što smo došli do pobede. Jesmo imali sreće kod prva dva pogotka, ali opet Rakonjac i Kajević su bili na pravom mestu u pravom trenutku, a to nije samo do sreće, već i do njihovih kvaliteta. Naravno, posle drugog gola bilo nam je mnogo lakše, ali bih želeo da pohvalim mladu ekipu Metalca, koja nam je stvarala mnogo problema, mogla je utakmica možda da ode i u drugom pravcu.

foto: FK Čukarički

Treći pogodak na meču je remek-delo Srđana Mijailovića. Bio je ovo njegov drugi gol u dresu Čuakričkog, prvi je postigao protiv Novog Pazara prošle sezone.

– Bili smo u kontri, imao sam i opciju da dodam loptu nekom od saigrača, ali mi se u tom trenutku otvorio prostor, šutnuo sam i ispostavilo se da je taj udarac bio vrlo precizan. Trudim se da šutiram kad god dobijem prostora, nadam se da će golova biti i u narednom periodu, ali mnogo je bitnije da podignemo nivo igre i da godinu završimo onako kako se od nas očekuje.

Sledeći rival je Kolubara, jedina ekipa uz Crvenu zvezdu i Partizan koja je ove sezone savladala Čukarički u Super ligi Srbije.

– To je vrlo zanimljiv podatak i govori o činjenici da moramo da obratimo dodatno pažnju na ekipu iz Lazarevca. Nadigrali su nas u prvom meču, bila je to njihova prva, istorijska pobeda u Super ligi. Tada smo mogli samo da im čestitamo, trijumf je bio čist, zaslužili su da se raduju tada. Na nama je da im se revanširamo, ali smo svesni da neće biti lako. Niko ne sme da potceni tim koji je u debitantskoj sezoni osvojio već 20 bodova – upozorio je Mijailović.

Kurir sport