PIKSI JE BIO UZ RAME MARADONI! Što nije uradio kao igrač, vratiće mu se kao selektoru! Karajlić: Ne bih se začudio da uzme BOGINJU

Legendarni Doktor Nele Karajlić gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji govorio je o svom poznanstvu sa legendarnim asom Draganom Stojkovićem Piksijem koje datira još od 80-tih godina prošlog veka.

- Piksi je jedan da kažem sjajan čovek, poznajem ga lično i imam tu čast smo se upoznali još u ono vreme dok sam ja radio "Top listu nadrealista", još pre rata. On ima neku posebnu harizmu - prisetio se Kajalić.

Smatra da okolnosti prema Piksiju kao fudbaleru nisu bile naklonjene.

- Mislim prvo da okolnosti prema njemu kao prema fudbaleru fer jer je on u jednom trenutku bio najbolji igrač na svetu odmah pored Maradone. Duboko sam uveren da će sad te iste okolnosti koje mu nisu bile naklonjene, povreda, promena sistema, da nije otišao u Real itd. da će sada sve to da mu se vrati kao selektoru i treneru. Ne bih se začudio uopšte da ga vidim sa našim grbom koji drži najvažniji pehar u istoriji sportova (popularna - Boginja, prim. aut.) - rekao je Nele u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Nele je prokomentarisao i spektakularnu pobede reprezentacije Srbije u Lisabonu, gde su naši Orlovi pobedili Portugal sa rezultatom 2-1. Kaže, da takvo "zverstvo" kod igrača nikada nije video.

- Ta zverska upornost koju smo mi pokazali u kvalifikacijama, lepršavost napada koju smo imali, to je tako iznenadilo, nisam to nikada video. Utakmica protiv Portugala je najbolja utakmica koji je igrao neki tim za koji sam ja navijao. Onaj drugi gol koji je postignut, to je pokazalo ogroman potencijal koju reprezentacija ima, a Piksi je dirigent - rekao je Nele.

