LIVERPUL DOBIO TEŽEG RIVALA! Klop ne kuka: Ispravna odluka da se žreb ponovi

Trener Liverpula Jirgen Klop rekao je da je Evropska fudbalska unija ispravno odlučila kada je ponovila današnji žreb za osminu finala Lige šampiona i dodao da se raduje utakmicama sa Interom.

Žreb za Ligu šampiona danas je u dva navrata održan, pošto je izvlačenje koje je počelo u 12 časova poništeno zbog nepravilnosti u proceduri i tehničkih problema.

Upitan o ponavljaju žreba, Klop je rekao da je to bila ispravna odluka.

"Definitivno. Gledao sam uživo i rekao: 'Nema šanse da će ovako da ostane, nema šanse'. Morali su da ponove", rekao je Klop za klupski sajt.

U prvom izvlačenju Liverpul je za protivnika dobio Salcburg, a u drugom ekipu Intera.

Liverpul je ove sezone u grupnoj fazi već igrao na San Siru protiv Milana, a Klop je prvi put bio učesnik utakmice na čuvenom stadionu.

"Morao sam 54 godine da čekam kako bih prvi put igrao na San Siru, a sada ću to učiniti dva puta za tri meseca i to su dobre vesti. Sve je u redu. Naravno, žreb je težak, definitivno. Oni su lideri u italijanskom prvenstvu, u ovom trenutku dobra ekipa. Videćemo kako će se stvari razvijati do februara, kada budemo igrali", naveo je Klop.

Prve utakmice osmine finala igraće se 15, 16, 22. i 23. februara, dok su revanši zakazani za 8, 9, 15. i 16. mart.

Govoreći o italijanskom timu, Klop je pohvalio napadača Lautara Martinesa.

"Dobro poznajemo Sančesa i Džeka, a Lautaro Martines je verovatno jedan od najuzbudljivijih napadača na svetu. Simone Inzagi je tamo, njegova prva godina. Prošle sezone bili su šampioni, ali to je Liverpulov način, nikada nije lako, ali je moguće, pa ćemo probati. Ovo je pravi duel Lige šampiona i radujem mu se", dodao je nemački trener.

