DIREKTOR BAJERNA UDARIO NA BIVŠEG TRENERA PARTIZANA: Mateus rekao da BAJERN igra sporo, Salihamidžić mu nije ostao dužan

Lotar Mateus, nekadašnji trener Partizana i legenda Bajerna i nemačkog fudbala, teško je doživeo tokom vikenda debakl nekadašnjeg kluba protiv Bohuma (2:4) u Bundesligi.

foto: Profimedia

Isprozivao je Mateus Dajota Upamekana i Lukasa Ernandeza i objasnio da Bajern igra sporo. To se nije svidelo sportskom direktoru Bajerna Hasanu Salihamidžiću, koji se osetio odgovornim da odgovori Lotaru.

- Naravno da Lotar mora nešto da kaže. Ipak je on stručnjak. Ali, mene ne interesuje šta on priča. Zaista me ne zanima. Mi čvrsto stojimo iza naših igrača i baš me briga šta Lotar govori - bio je vidno iznerviran Hasan Salihamidžić.

Mateus je odlučio da reaguje na ovu izjavu i poručio je da zna da je Salihamidžić pod pritiskom jer je kreirao trenutnu ekipu.

- Moj posao kao novinara je da ocenjujem igru. Pa, Hasan, Nagelsman i Kimih su lično potvrdili da Bajern nije odigrao dobar meč protiv Bohuma i bili su samokritični - rekao je za Bild Mateus i nastavio:

foto: Profimedia

- Hasan je pod pritiskom jer je on odgovoran za ekipu koju je sastavio, posebno za defanzivni deo. S Ernandezom i Upamekanom kvalitet i cena ne idu zajedno. Ernandez bi mogao da poremeti strukturu plata u timu.

Ponovio je da je odbrana Bajerna izuzetno spora.

- Defanzivci su limitirani u brzini. To se posebno primeti u odsustvu Alfonsa Dejvisa. Hasan ne štiti samo igrače već i sebe, jer je zadužen za transfere. Razumem ga - poručio je Mateus, koji još nije komentarisao remi bavarskog kluba protiv Salcburga u prvom meču osmine finala Lige šampiona.

